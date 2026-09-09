Famoso y querido actor de Doctor Who es ACUSADO de abuso; en 2021 fue señalado por más de 20 mujeres por conducta inapropiada.

Noel Clarke, conocido actor de Doctor Who, enfrenta seis cargos por delitos sexuales en Reino Unido, incluidos dos de agresión sexual, tres de voyeurismo y uno de exhibicionismo. De acuerdo con lo que se ha revelado hasta ahora, los hechos denunciados ocurrieron en algún momento entre 2007 y 2016. No obstante, en 2021, más de 20 mujeres habrían señalado supuestas conductas sexuales inapropiadas con el actor, quien hasta ahora ha negado las acusaciones.

Ahora lee: Las LEGENDARIAS voces de Dragon Ball que estarán en la Ciudad de México para la AniMole 2026

¿Qué se sabe sobre las supuestas acusaciones de abuso a las que se le acusa al actor Noel Clarke de Doctor Who?

Recientemente se ha dado a conocer que Noel Clarke, mejor conocido por su papel como Mickey Smith en Doctor Who, fue acusado públicamente en abril del 2021, tras una de The Guardian donde más de 20 mujeres lo acusaron de acoso, abuso sexual y conducta inapropiada en entornos laborales. A raíz de estos señalamientos, la Academia Británica (BAFTA) suspendió de inmediato su membresía y le retiró un premio honorífico a su trayectoria, provocando la cancelación de sus proyectos y el colapso de su carrera en la industria del entretenimiento, además de enfrentar diversas problemáticas dentro del gremio y su vida personal.

Actualmente, los cargos presentados por las autoridades británicas lo acusan formalmente de seis delitos sexuales supuestamente cometidos en contra de cinco mujeres, durante un período que va del 2007 al 2016. De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, el actor enfrenta dos cargos de agresión sexual, tres cargos de voyerismo y un cargo de exhibicionismo. Tras las acusaciones, el actor deberá comparecer por primera vez ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 21 de octubre para enfrentar este proceso judicial.

¿Cuál es la postura de Noel Clarke ante las acusaciones?

Tras la polémica que se ha generado en contra del actor, el intérprete ha negado categóricamente haber cometido cualquier delito o conducta ilícita de la que se le acusa, esto a pesar de que sí ha comentado que en el pasado su comportamiento en el set pudo haber afectado o incomodado a algunos compañeros de trabajo, por lo que ofreció disculpas.