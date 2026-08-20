El partido gratis del América que será transmitido por Azteca 7 en la Jornada 5 de la Liga BBVA MX

¡El fútbol mexicano más emocionante que nunca! Es oficial, la Jornada 5 de La Liga BBVA MX inicia este próximo viernes 21 de agosto y uno de los encuentros que forman parte de esta jornada es el partido FC Juárez vs América, mismo que será transmitido a través de Azteca 7, es por eso que a continuación te damos todos los detalles para que no te pierdas uno de los duelos más emocionantes del balompié mexicano.

FC Juárez vs América: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga BBVA MX a través de Azteca 7?

La espera terminó, “Las Águilas” y “Los Bravos de Juárez” se enfrentarán en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este partido lo podrás disfrutar completamente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; o bien, si prefieres el streaming, a través de nuestro sitio web, para acceder solo debes DAR CLICK AQUÍ y listo. Por otro lado, también podrás gozar de esta transmisión descargando alguna de nuestras aplicaciones como TV Azteca En Vivo o Azteca Deportes, las cuales son compartibles con cualquier dispositivo, solo debes colocar el nombre de la app en tu tienda de aplicaciones e iniciar la descarga.

FC Juárez vs América: Hora exacta para ver el partido a través de Azteca 7

La escuadra al mando de Salvador Valero y el equipo Azulcrema, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada se enfrentarán en la cancha en punto de las 21: 00 horas, razón por la que te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle de uno de los partidos más emocionantes.

¿Qué partidos de La Jornada 5 transmitirá Azteca 7 este 21 de agosto de 2026?

Además del partido FC Juárez vs América, Azteca 7 transmitirá gratis y completamente en vivo el partido Tigres vs. Atlante, mismo que se llevará a cabo este próximo viernes 21 de agosto en punto de las 7: 00 pm en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza ubicado en Nuevo León aunque la transmisión en Azteca 7 dará inicio a las 6: 50 pm por lo que te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte detalles de la mejor previa deportiva. El duelo entre ambas escuadras lo podrás ver a través de nuestra señal televisiva, sitio web o descargando algunas de nuestras aplicaciones móviles.