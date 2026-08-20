El partido gratis del América que será transmitido por Azteca 7 en la Jornada 5 de la Liga BBVA MX
No te pierdas el partido entre “Las Águilas” y “Los Bravos de Juárez” ya que es uno de los duelos que más emoción ha generado por parte de la afición.
¡El fútbol mexicano más emocionante que nunca! Es oficial, la Jornada 5 de La Liga BBVA MX inicia este próximo viernes 21 de agosto y uno de los encuentros que forman parte de esta jornada es el partido FC Juárez vs América, mismo que será transmitido a través de Azteca 7, es por eso que a continuación te damos todos los detalles para que no te pierdas uno de los duelos más emocionantes del balompié mexicano.
FC Juárez vs América: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga BBVA MX a través de Azteca 7?
La espera terminó, “Las Águilas” y “Los Bravos de Juárez” se enfrentarán en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este partido lo podrás disfrutar completamente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; o bien, si prefieres el streaming, a través de nuestro sitio web, para acceder solo debes DAR CLICK AQUÍ y listo. Por otro lado, también podrás gozar de esta transmisión descargando alguna de nuestras aplicaciones como TV Azteca En Vivo o Azteca Deportes, las cuales son compartibles con cualquier dispositivo, solo debes colocar el nombre de la app en tu tienda de aplicaciones e iniciar la descarga.
FC Juárez vs América: Hora exacta para ver el partido a través de Azteca 7
La escuadra al mando de Salvador Valero y el equipo Azulcrema, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada se enfrentarán en la cancha en punto de las 21: 00 horas, razón por la que te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle de uno de los partidos más emocionantes.
¿Qué partidos de La Jornada 5 transmitirá Azteca 7 este 21 de agosto de 2026?
Además del partido FC Juárez vs América, Azteca 7 transmitirá gratis y completamente en vivo el partido Tigres vs. Atlante, mismo que se llevará a cabo este próximo viernes 21 de agosto en punto de las 7: 00 pm en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza ubicado en Nuevo León aunque la transmisión en Azteca 7 dará inicio a las 6: 50 pm por lo que te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte detalles de la mejor previa deportiva. El duelo entre ambas escuadras lo podrás ver a través de nuestra señal televisiva, sitio web o descargando algunas de nuestras aplicaciones móviles.