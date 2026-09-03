Muere leyenda del jazz y ganadora del Grammy, a los 70 años

El mundo de la música se encuentra de luto por la muerte de Cassandra Wilson a los 70 años de edad. Fue una de las intérpretes de jazz más emblemáticas e incluso llegó a ser llamada "la mejor cantante de Estados Unidos".

No se han dado a conocer las causas del fallecimiento, pero se sabe que ocurrió el martes por la mañana; su representante confirmó la noticia y pidió privacidad para su familia. Ya han surgido diversas condolencias y mensajes para honrar la carrera de Wilson. "Aprendí muchísimo de ella y me siento tan triste de que haya muerto", escribió el cantante Jon Batiste en redes sociales. "Ella sonaba como el sur".

Quién era Cassandra Wilson

Originaria de Jackson, Misisipi (Estados Unidos), Cassandra Wilson fue cantautora y productora dedicada al jazz y blues, pero también exploró géneros como el folk, R&B, pop y country, de acuerdo con The Guardian; se le identificaba por una voz tipo contralto grave que con facilidad se movía entre géneros y empujaba los límites de lo tradicional y establecido. Fue ganadora del Grammy en 2 ocasiones, por Mejor Performance Vocal de Jazz (1997) y Álbum Vocal de Jazz (2009).

En 2001, la revista Time la nombró "la mejor cantante de Estados Unidos". A lo largo de su trayectoria lanzó más de 20 álbumes en solitario.

Se sabe que toda su vida la dedicó a la música. Desde los 6 años comenzó lecciones de piano y tocó el clarinete en bandas de guerra, además de que cantaba en cafeterías y bandas de covers mientras estudiaba una carrera de Comunicación en la universidad. Su padre también fue músico y ella llego a declarar que de niña solamente se escuchaba jazz en su casa.

A Cassandra Wilson le sobrevive un hijo de nombre Jeris, a quien dedicó una canción en su álbum de 1991 "She who weeps".