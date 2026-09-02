¿Qué se sabe del adolescente que trató de secuestrar a Mbappé?; esta es la información que hay hasta el momento

De acuerdo con la información reportada por Le Parisien, diario francés de información general, un sujeto planeaba llevar a cabo actos delictivos; entre ellos el secuestro de Kylian Mbappé, y otras celebridades. La noticia ha generado gran impacto y preocupación entre los seguidores del destacado jugador francés. A continuación te contamos todo lo que se sabe sobre el responsable y la situación que enfrenta.

¿Quién intentó secuestrar al futbolista Kylian Mbappé, del Real Madrid?

De acuerdo con la información que se ha reportado, Clément.L (alias "Lester Z"), un joven de 18 años de edad, junto con otra persona, son sospechosos de haber sido los responsables de asaltos y planes de secuestro a personas. Por otro lado, respecto a la situación legal que enfrenta Clémente, el sujeto fue puesto en prisión preventiva y ha quedado completamente alejado y la situación permanecerá igual hasta que se investiguen todos los hechos que rodean el caso. Según la información que hay al respecto, entre el 11 de abril y el 19 de agosto los delincuentes habrían llevado a cabo delitos y otros los habrían estado planeando con antelación; esto en localidades como Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt y Santenay.

Por otro lado, según los primeros reportes Clément.L contaba con al menos 26 direcciones de cantantes, artistas, empresarios, raperos, diversas celebridades y figuras públicas, sin embargo Kylian Mbappé; el ganador de 22 títulos, mismo que se ha consolidado como uno de los mejores goleadores del fútbol actualmente era blanco de la banda delictiva ya que ésta lo consideraba una persona con gran posición económica.

¿Quién es Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé es un famoso futbolista que ocupa el puesto de delantero en el equipo del Real Madrid, recientemente participó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ jugando en la Selección de Francia aunque en 2018 fue campeón del mundo en la Copa del Mundo de Rusia en 2018. Su formación académica fue en Clairefontaine, pero debutó profesionalmente en el AS Mónaco. Actualmente hay rumores de que mantiene una relación amorosa con la actriz española Ester Expósito debido a fotos y videos que se han filtrado donde ambos están juntos.

