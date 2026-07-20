¡Chisme jugoso! Ester Expósito es captada besándose con alguien en un antro una noche antes del Mundial; VIDEO

Aunque todo el mundo está atento a la reciente victoria de España contra Argentina, los chismes no se detienen. Antes del importante partido, se dio a conocer un video en el que vemos a Ester Expósito besándose con alguien en el interior de un antro una noche antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

Noticias Tabasco del 19 de julio 2026

Imágenes que han sorprendido a los internautas por la pasión de esos besos, generando todo tipo de comentarios al respecto. Te detallaremos todo lo que se sabe sobre los hechos para que no te pierdas del chisme.

¿Qué le pasó a Ester Expósito?

Una noche antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, supuestamente en el interior de un antro en Miami, se puede observar a la actriz Ester Expósito besándose con alguien apasionadamente; las imágenes rápidamente se difundieron en las redes sociales.

No obstante, ya se pudo identificar de quién es la persona que está con la actriz; se trata del jugador Kylian Mbappé, deportista que se destacó por participar en la selección de Francia en los partidos. Recordemos que ambas personalidades mantienen una relación, puesto que se les ha visto en repetidas ocasiones juntos.

Con el video publicado en redes sociales, se confirma la relación que mantienen, ya que se les veía muy enamorados en el centro nocturno, aunque ninguno de los dos ha subido fotos de ellos juntos en sus cuentas oficiales.

¿Qué pasó con la foto que subió Mbappe?

Recientemente, en las redes sociales de Mbappé se subió una foto de Ester Expósito a sus historias, en la que vemos a la joven actriz portando el uniforme de su pareja, imagen que rápidamente fue eliminada de redes sociales.

Otra prueba más de que la pareja genuinamente mantiene un romance, pero prefiere tener su relación escondida de la mirada pública. Hasta ahora, ninguno de ellos ha hablado sobre el video donde se les captó besándose apasionadamente en un antro una noche antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.