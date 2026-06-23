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¿Por qué Ester Expósito, novia de Kylian Mbappé, no ha ido al Mundial 2026 a apoyar a Francia? Esta podría ser la triste razón

La actriz española no ha sido vista durante el torneo y su ausencia ha generado numerosas preguntas en redes sociales.

¿Por qué Ester Expósito no ha aparecido en el Mundial 2026? La razón que genera especulaciones
¿Por qué Ester Expósito no ha aparecido en el Mundial 2026? La razón que genera especulaciones|Guetty - Canva- ester_exposito

Escrito por: Hugo Pantoja

Recientemente, Ester Expósito ha vuelto a dar de qué hablar, pero ahora no por su talento, sino por su falta de presencia dentro de alguno de los eventos relacionados con el Mundial 2026, en donde se encuentra participando su novio Kylian Mbappé, quien se encuentra representando a la selección de Francia.

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¿Por qué la novia de Mbappé, Ester Expósito, no se ha hecho presente durante los encuentros mundialistas?

Dentro de la comunidad digital, uno de los aspectos que más han llamado la atención con relación al jugador francés no es sobre su desempeño, sino debido a la falta de "apoyo" por parte de su actual pareja, la actriz Ester Expósito, quien ha sido señalada por no encontrarse presente durante los eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, lo que ha destapado la curiosidad de los seguidores e internautas.

Es importante señalar que hasta ahora no es completamente comprobable la falta de la actriz dentro de los eventos mundialistas los eventos mundialistas. No obstante, internautas señalan que su ausencia se puede deber a que la también modelo ha declarado en múltiples ocasiones y de manera pública que no es fan del futbol y que, por lo mismo, no le entiende. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de ir a alguno de los partidos a apoyar a su pareja.

Además, la también actriz ha declarado que por ahora ha decidido darle mayor prioridad a sus compromisos laborales, los cuales no planea dejarlos de lado por asistir a un partido de futbol partido de futbol.

¿Qué pasa sobre la relación entre Mbappé y Ester Expósito?

Por ahora, la pareja ha sido señalada por mantener una relación unida, pues, previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, el seleccionado francés fue criticado por tomarse unos días para pasar con su pareja, dejando de lado la concentración ante la máxima justa deportiva.

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