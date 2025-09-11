¿Cuándo se estrena el capítulo 1143 de One Piece y de qué va a tratar según el manga?

La historia de el pirata Luffy ha llegado a puntos épicos, donde cualquier detalle podría cambiar su rumbo en los mares y ante este suceso, tenemos mucha expectativa del tan esperado capítulo 1143 de One Piece que seguirá narrando esta increíble aventura y posiblemente represente un antes y después en el anime.

El capítulo 1143 de One Piece podrá verse este próximo domingo 14 de septiembre a través de la plataforma streaming de Crunchyroll en punto de las 9:00 de la mañana, por lo que a tan poco tiempo no podemos esperar para saber qué es lo que le espera a nuestro pirata favorito.

Según el manga de One Piece ¿De qué tratará este episodio?

De acuerdo con el extenso manga, se espera que este capítulo de One Piece nos muestre lo que ha sucedido tras la muerte del Dr. Vegapunk, quien sorprendió a todo mundo dejando un mensaje pregrabado.

Este capítulo nos mostrará una de las versiones más poderosas de Luffy, quien se enfrentará a los guerreros más duros del Gobierno Mundial, en un escenario tenso por la política y el contexto que se juegan respecto al futuro.

Se espera uno de los momentos más épicos de todo el anime, donde la batalla entre Eines y la guerra de Marineford logren tener un impacto en el futuro de esta historia que cada vez nos tiene más al pendiente.

El hecho de que Vegapunk siga teniendo relevancia aún de supuestamente haber fallecido, un gran misterio y tensión han mantenido a la expectativa a todos los fanáticos de One Piece, que ciertamente tienen una expectativa muy alta sobre esta historia.

¿Cuál es la importancia de One Piece en la cultura?

El anime de One Piece es una adaptación basada en el manga de mismo nombre, realizada por Toei Animation, la cuál es transmitida por Fuji TV en Japón desde el 20 de octubre de 1999 hasta la actualidad y por Crunchyroll en Latinoamérica hoy en día.

Esta historia se ha vuelto una de las más longevas e importantes de toda la historia del entretenimiento, pues ha contado con mangas, animes, videojuegos, películas, un sin fin de material que expande aún más esta gran aventura.