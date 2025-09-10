Demon Slayer: orden correcto para ver el anime antes del estreno de Castillo Infinito

Comienza la cuenta regresiva para el esperado estreno de “Demon Slayer: Castillo Infinito”, eso hace que muchos fans y nuevos espectadores quieran ponerse al día con la historia de Tanjiro y Nezuko. Algo que caracteriza esta franquicia es que combina temporadas de anime y películas que adaptan arcos clave del manga, por lo que saltarse alguno puede hacer que pierdas detalles cruciales de la trama. Pero no te preocupes, aquí te dejamos una guía para que veas esta historia en el orden correcto.

Orden cronológico para ver Demon Slayer

Para disfrutar la experiencia completa y entender todos los giros antes de Castillo Infinito, sigue este orden:

1. Temporada 1 (Kimetsu no Yaiba)

Episodios 1 al 26. Cubre todo desde la tragedia de la familia Kamado hasta el arco del Monte Natagumo y el entrenamiento en la Mansión Mariposa.

2. Película: Demon Slayer – Mugen Train

Esta cinta adapta el Arco del Tren Infinito. También puedes ver los episodios 1 al 7 de la temporada 2 (Entertainment District Arc), que reaniman el mismo contenido con algunas escenas adicionales.

3. Temporada 2 (Entertainment District Arc)

Abarca del episodio 8 al 18. Presenta la batalla contra Daki y Gyutaro, donde Tengen Uzui brilla como Hashira del Sonido.

4. Temporada 3 (Swordsmith Village Arc)

Los episodios de esta temporada van del 1 al 11. Muestra a Tanjiro y Nezuko enfrentando a Hantengu y Gyokko, y revela más sobre las espadas nichirin.

5. Película recopilatoria (opcional): To the Hashira Training

Una película que se creó como un repaso que conecta los arcos previos con el entrenamiento de los Hashira, útil para refrescar detalles.

Qué esperar de Demon Slayer: Castillo Infinito

El arco del Castillo Infinito llega a México el 11 de septiembre de 2025 y será uno de los más épicos y oscuros de toda la serie. Adaptará el enfrentamiento directo contra Muzan Kibutsuji y las Lunas Superiores en un entorno que desafía las leyes del espacio. Esa película continúa rompiendo récords en Japón y se espera que en México y el resto del mundo, esto se repita, convirtiéndola en una de las películas animadas más bonitas de la historia.

Lo más importante, como siempre, es evitar a toda costa los spoiler. Sobre todo, evita las redes sociales que seguro estarán llenas de teorías y filtraciones. ¿Listo para verla en el cine?

