Este fue el set-list del increíble concierto de Dragon Ball Symphonic del 6 de septiembre en el Auditorio Nacional de la CDMX
Esta noche elevamos nuestro ki recordando las canciones del anime que marcó nuestras vidas: Dragon Ball
Este sábado 6 de septiembre vivimos el tan esperado concierto de Dragon Ball Live Symphonic, el cuál llegó al Auditorio Nacional de la Ciudad de México gracias al trabajo en colaboración de Anime Music Lab y Toei Animation, dejándonos una noche única y especial con un set-list único.
Este increíble concierto con el que recorrimos la historia de Goku, fue musicalizado por la Orquesta Sincrophonia bajo la dirección del Maestro Rodrigo Cadet, misma que nos trajo grandes sorpresas, pues contó con la participación de Irma Flores, Mauren Mendo, Luis de Lille y Aarón Montalvo, grandes voces que tras años han interpretado las canciones de Dragon Ball en todas sus sagas.
Cabe mencionar, que este concierto tuvo la participación de Hironobu Kageyama, el intérprete original de la icónica canción “Cha La Head Cha La”, una obra que todos los fans de Dragon Ball tenemos muy incrustada en nuestro corazón.
Set list de Dragon Ball Live Symphonic
- Makafushigi Adobencha!
- Dragon Ball Medley
- Dragon Ball Medley pt. 2
- Shen Long Densetsu
- Dragon Ball Densetsu (Persiguiendo Sueños)
- The assassin Tao Pai Pai / Danger is everywhere
- Piccolo Daimao Madley
- The 22nd Tenkaichi Budokai / Fatefull Confrontation
- Romantic Ageru Yo
- Prologue and Subtitle 1I Fear unfelt before l Son Gohan and Piccolo
- Cha La Head Cha La
- The Saiyans are coming / Super decisive battle to divide heaven from earth
- DBZ Medley
- Frieza Medley
- Come out! incredible Zenkai Power
- The boy from the future / The androids go to town
- Prevent it! Cells perfect body / Cell Games
- Unmei no Hi Tamashii vs Tamashil
- We gotta Power
- Prologue and Subtitle 2/ The time for battle is now
- Buu Medley
- Son Goku is the strongest of all / Goodbye Warriors
- We were Angels
Dragon Ball Live Symphonic, una experiencia única
Este concierto sinfónico de Dragon Ball, ha marcado un antes y después en la manera de organizar eventos no sólo en México, sino en toda Latinoamérica pues la experiencia que esta producción ofrece al público es algo totalmente grande.
Además de disfrutar de estas grandes canciones que caracterizan a este gran anime, la proyección de videos, luces y ambientación verdaderamente nos hizo sentir que nos encontrábamos en un combate junto a los Guerreros Z salvando el mundo, siendo una gran noche.