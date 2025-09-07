Este fue el set-list del increíble concierto de Dragon Ball Symphonic del 6 de septiembre en el Auditorio Nacional de la CDMX

Este sábado 6 de septiembre vivimos el tan esperado concierto de Dragon Ball Live Symphonic, el cuál llegó al Auditorio Nacional de la Ciudad de México gracias al trabajo en colaboración de Anime Music Lab y Toei Animation, dejándonos una noche única y especial con un set-list único.

Este increíble concierto con el que recorrimos la historia de Goku, fue musicalizado por la Orquesta Sincrophonia bajo la dirección del Maestro Rodrigo Cadet, misma que nos trajo grandes sorpresas, pues contó con la participación de Irma Flores, Mauren Mendo, Luis de Lille y Aarón Montalvo, grandes voces que tras años han interpretado las canciones de Dragon Ball en todas sus sagas.

Cabe mencionar, que este concierto tuvo la participación de Hironobu Kageyama, el intérprete original de la icónica canción “Cha La Head Cha La”, una obra que todos los fans de Dragon Ball tenemos muy incrustada en nuestro corazón.

Set list de Dragon Ball Live Symphonic

Makafushigi Adobencha!

Dragon Ball Medley

Dragon Ball Medley pt. 2

Shen Long Densetsu

Dragon Ball Densetsu (Persiguiendo Sueños)

The assassin Tao Pai Pai / Danger is everywhere

Piccolo Daimao Madley

The 22nd Tenkaichi Budokai / Fatefull Confrontation

Romantic Ageru Yo

Prologue and Subtitle 1I Fear unfelt before l Son Gohan and Piccolo

Cha La Head Cha La

The Saiyans are coming / Super decisive battle to divide heaven from earth

DBZ Medley

Frieza Medley

Come out! incredible Zenkai Power

The boy from the future / The androids go to town

Prevent it! Cells perfect body / Cell Games

Unmei no Hi Tamashii vs Tamashil

We gotta Power

Prologue and Subtitle 2/ The time for battle is now

Buu Medley

Son Goku is the strongest of all / Goodbye Warriors

We were Angels

Dragon Ball Live Symphonic, una experiencia única

Este concierto sinfónico de Dragon Ball, ha marcado un antes y después en la manera de organizar eventos no sólo en México, sino en toda Latinoamérica pues la experiencia que esta producción ofrece al público es algo totalmente grande.

Además de disfrutar de estas grandes canciones que caracterizan a este gran anime, la proyección de videos, luces y ambientación verdaderamente nos hizo sentir que nos encontrábamos en un combate junto a los Guerreros Z salvando el mundo, siendo una gran noche.