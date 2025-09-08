Pokémon tendrá su propio Tamagotchi: Así es el Poke-nade Monster Ball que revive la nostalgia

Recientemente, el universo Pokémon vuelve a sorprender a todos con un nuevo lanzamiento que mezcla nostalgia y tecnología, con el reciente anuncio de Takara Tomy del Poke-nade Monster Ball, dispositivo interactivo que a muchos les recuerda al clásico Tamagotchi, pero que contará con funciones renovadas y más de 150 criaturas digitales listas para ser, cuidadas y entrenadas.

¿Qué es el Poke-nade Monster Ball?

El Poke-nade Monster Ball es un nuevo dispositivo que funciona como una “Pokébola virtual” en la cual podrás encontrar 157 especies de Pokémon, incluyendo a siete compañeros especiales, como: Pikachu, Eevee, Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Lucario y Sylveon.

Aunque para muchos este nuevo dispositivo les recuerda al famoso Tamagotchi original, si existen grandes diferencias, pues en el Poke-nade Monster Ball, se podrá acariciar, entrenar, jugar y combatir con los Pokémon, además contará con un diario digital con todas las interacciones del usuario, mostrando reacciones diferentes de tu Pokémon Pokémon Pokémon dependiendo de las interacciones.

Fecha de lanzamiento del Poke-nade Monster Ball

Este dispositivo estará disponible en tiendas físicas y plataformas digitales a partir del 11 de octubre de 2025 en Japón, mientras que para el resto del mundo aún no se tiene fecha de llegada, pero se especula su pronta propagación al incluir los idiomas japonés e inglés, en su primera presentación.

Precio del Poke-nade Monster Ball

Se espera que el Poke-nade Monster Ball salga al mercado con un costo de 7,480 yenes, es decir, poco menos de 100 pesos mexicanos. Aunque se espera que durante esta primera etapa solo esté disponible para el mercado japonés, será, gracias a los importadores o tiendas online especializadas, que el resto del mundo podrá adquirirlo, por ahora.

Una mezcla de nostalgia y tecnología

El Poke-nade Monster Ball, no será solo un juguete, sino también una pieza que conectará generaciones, pues recupera un poco de la esencia de los Tamagotchi, juguete muy popular en los años 2000.

Con este tipo de lanzamientos, Pokémon sigue reinventándose y manteniendo viva la pasión de sus seguidores. Ahora, este dispositivo se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año para fans y coleccionistas.