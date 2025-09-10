My Hero Academia va a tener una adaptación live-action y esto es todo lo que debes saber

Todo parece indicar que el mundo de los superhéroes va a cambiar de nuevamente, ya que los fans han recibido una noticia que se estaba especulando desde hace un tiempo, ya ha confirmado que la plataforma de streaming de Netflix va a producir la película live-action de ‘My Hero Academia’.

La obra creada por Kōhei Horikoshi, se ha colocado en el gusto de millones de personas en todo el mundo, ya que es sumamente emotiva la historia de Izuku Midoriya y el sueño que tiene de convertirse en un héroe.

¿Qué se sabe sobre la producción del live-action de ‘My Hero Academia’?

Aunque se sabe que la producción ya es un hecho, todavía se mantienen en secreto muchas cosas, entre ellas el elenco, del cual no se sabe nada, aunque se ha especulado en las plataformas digitales que va a ser de primer nivel y lo más fiel posible a la versión original.

Se sabe que el encargado del guión y de estar revisando detalles de la producción es Joby Harold, aunque todavía existen muchas dudas al respecto, pues se sabe que los personajes pueden ser un reto para el equipo de producción, más por los efectos especiales que van a necesitar Izuku Midoriya, All Might, Katsuki Bakugo y Ochaco Uraraka.

Otro punto que es un total misterio es la trama de la película, aunque algunos expertos en la materia han mencionado que se podría centrar en el origen de Izuku Midoriya, donde hablé del encuentro de su ídolo All Might. Hasta el momento, todavía no se tiene una fecha estimada en que la producción podría estar llegando a las pantallas, aunque es una apuesta arriesgada se espera que tenga un éxito rotundo por la cantidad de fans que tiene.

