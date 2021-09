FOTOS | Las predicciones de Los Simpson que se han cumplido.

Desde Donald Trump hasta los smartwatch, Los Simpson han acertado en algunos de sus episodios con lo que sucede en la vida real.

Desde que predijeron que Donald Trump sería presidente de Estados Unidos hasta el regreso del Ébola, Los Simpson se han caracterizado por acertar en algunos episodios con lo que sucede en la realidad, aunque en ocasiones también pueden servir de inspiración para algunos artistas.

Alimentos que contienen carne de caballo, robos de grasa, el espionaje de la NSA, el ataque de un tigre a su domador, los tomates mutantes, las videollamadas y los smartwatch son algunas cosas que hemos visto en la serie animada y que de un modo u otro han sucedido después.

En lo que respecta a algunos acontecimientos históricos como olvidar lo del 11 de septiembre cuando un avión se estrelló contra Las Torres Gemelas o qué decir del escándalo de la FIFA e inclusive la llegad de Donald Trump a la presidencia.

Sucesos en temas de salud también han sido predichos por esta serie animada de Fox, ahora perteneciente a Disney (otra de sus predicciones) como el regreso del Ébola o el uso de cubrebocas para la población general.

La serie también ha sido inspiración, o no, para otras series de televisión como Under the Dome o cuando incluyeron algunas vallas de sangre en un capítulo, recurso utilizado después por un director de cine.

Temas de entretenimiento como la lesión de Neymar o el espectáculo de Lady Gaga en el Super Bowl fueron otras de sus predicciones.