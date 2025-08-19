Estafan a abuelita con tarjetas de regalo de Steam

Steam es una de las plataformas de videojuegos más grande e impresionante de los últimos años. Está al igual que otras marcas, que venden en supermercados tarjetas para meter dinero dentro del juego, y recientemente una o varias personas decidieron estafar a una inocente abuelita que desconocía por completo la plataforma.

Abuelita pierde $1,600 dólares en tarjetas de Steam

En Polonia, una mujer de edad avanzada fue víctima de una estafa que la llevó a gastar aproximadamente $1,600 dólares en tarjetas de regalo de Steam. Por fortuna, el caso no pasó desapercibido por mucho tiempo, gracias al testimonio de un cajero de supermercado, quien notó la inusual cantidad de compras que la anciana realizaba en distintas visitas, con transacciones que rondaban los $500 dólares cada una.

Cuando el cajero le preguntó, la mujer explicó que otras personas le daban dinero para comprar las tarjetas y enviarlas después, algo que levantó sospechas. La mujer mayor no pudo ser detenida, pues el vendedor y el resto de los responsables de la tienda no están capacitados para actuar en caso de fraude.

¿Cómo operan estas estafas?

Usuarios en foros en línea identificaron rápidamente que se trataba de un fraude de soporte técnico, uno de los engaños más comunes que se usa en contra adultos mayores. Es importante alertar a los adultos mayores sobre estas estafas, las cuales funcionan de la siguiente manera:



Los estafadores se hacen pasar por empleados de grandes empresas tecnológicas.

tecnológicas. Contactan a la víctima por teléfono , correo electrónico o mensajes emergentes en la computadora.

, correo electrónico o mensajes emergentes en la computadora. Alertan sobre un supuesto hackeo o virus y piden instalar programas de control remoto.

o virus y piden instalar programas de control remoto. Simulan fallos y exigen un pago inmediato para “arreglar” el problema.

para “arreglar” el problema. Solicitan la compra de tarjetas de regalo de Steam, Amazon u otras plataformas, ya que son más difíciles de rastrear.

Autoridades alertan sobre este tipo de fraudes

Desafortunadamente, para la señora de esta historia, los responsables no fueron identificados; sin embargo, todo parece indicar que son un grupo organizado. Expertos insisten en que tanto comercios como usuarios deben reconocer las señales de este tipo de engaños para evitar más víctimas.

Por suerte, en México este tipo de estafas no son comunes; sin embargo, nunca hay que bajar la guardia, pues siempre habrá personas que busquen sacar ventaja de adultos mayores que desconocen el complejo mundo de la tecnología.

