Todo lo que debes de saber sobre el NUEVO VIDEOJUEGO de Call Of Duty: Black Ops 7

Durante la Gamescom se presentó de manera oficial el tráiler del gameplay de Call Of Duty: Black Ops 7 y se compartieron más detalles que este “shooter” tendrá, en lo que se ha convertido uno de los videojuegos más esperados de este 2025.

Hablar de COD es entrar en temas de videojuegos donde esta franquicia se ha posicionado como una de las mejores y más populares de los últimos años, por lo que aquí te compartiremos algunos detalles de este nuevo título que estará situado en el 2035 en un mundo al borde del colapso

Nuevos modos de juego: campañas, cooperativo y zombies

Esta nueva entrega por parte de Activision ha anunciado nuevos modos de juego, donde destaca el cooperativo de hasta 4 jugadores, una jugabilidad que se disfrutaba mucho por los fans y no pasaba desde el Call Of Duty: Black Ops 3, lo que ha dejado buenas impresiones.

El modo “Endgame” ha llamado mucho la atención pues ofrecerá una experiencia para volver a jugarlo, la cuál iniciará una vez que se termine el modo historia. Mapas se abrirán por completo y los jugadores podrán jugar nuevos retos para mejorar sus operadores.

Otro elemento que se destaca de Call Of Duty: Black Ops 7 es la progresión global, misma que llegará por primera vez a esta franquicia.

Contará con un modo multijugador con 16 mapas de 6v6, donde 13 serán totalmente nuevos y tres son clásicos de Black Ops 2.

Este título incluirá el modo Zombies por rondas, mismo que dejará usar vehículos y otras máquinas para enfrentar las oleadas de los caminantes, además de ofrecer “Dead Ops Arcade 4”, un “shooter” cooperativo para 4 jugadores con progresión de XP.

The team at @Treyarch is delivering a truly massive Round-Based Zombies map at launch packed with new features.



Our official Zombies reveal isn't for a few weeks, but we hate to keep you waiting, so we'll leave you with this... pic.twitter.com/OhFh7uteD1 — Call of Duty (@CallofDuty) August 19, 2025

¿Cuándo saldrá a la venta el COD7?

Call of Duty: Black Ops 7 saldrá a la venta este próximo 14 de noviembre de 2025 y estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

¿Ganas de jugar ya? La desarrolladora Activision informó que habrá una versión beta diferentes: La primera, con acceso anticipado, la cuál estará disponible a partir del jueves 2 de octubre para quienes hayan reservado el juego o tengan una suscripción de Game Pass Ultimate o Game Pass PC.

La segunda estará abierta para todo público y se activará el domingo 5 de octubre para todas las plataformas y cerrará el 8 de octubre.

¡No te quedes con las ganas y checa el tráiler de este increíble juego!