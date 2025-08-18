El 2026 trae cambios importantes para los juegos de Pokémon

Desde sus inicios en 1996, los juegos principales de Pokémon han estado ligados al sistema de combate por turnos, una fórmula que no solo definió para siempre a la saga, sino que también sostiene su faceta competitiva a nivel mundial. Sin embargo, todo esto podría cambiar drásticamente en 2026, pues, veremos un cambio sin precedentes en la franquicia.

Pokémon cambiará para siempre en 2026

La noticia se dio a conocer durante el cierre del Mundial de Pokémon en California. En dicho evento se mencionó que la próxima temporada competitiva no usará Pokémon Escarlata y Púrpura, ni Leyendas Pokémon ZA, sino un título completamente nuevo: Pokémon Champions.

Pokémon Champions será el nuevo protagonista

Así como lo lees, el nuevo juego estará disponible para Nintendo Switch y móviles, y se centrará en ofrecer un formato de combates optimizado para la competición. Entre las novedades más destacables se encuentra el regreso de las Megaevoluciones como mecánica principal, aunque también permitirá combinar elementos de generaciones anteriores como:



Gigamax de Espada y Escudo.

de Espada y Escudo. Teracristalización de Escarlata y Púrpura.

Aun así, el primer reglamento de combates clasificatorios girará en torno a las Megaevoluciones, lo que también coincide con la nueva visita a la región de Kalos.

¿Qué implica este cambio para la saga principal?

Aunque es un gran cambio para lo que ya estamos acostumbrados, la verdad es que parece ser algo positivo y emocionante para el mundo gamer. Ya que Pokémon Champions busca simplificar la crianza y el entrenamiento de los monstruos, facilitando la preparación para los torneos competitivos. Pero, no te asustes, pues los combates seguirán siendo por turnos y se permitirá la transferencia de Pokémon desde otros títulos.

¿Va a cambiar Pokémon para siempre?

La llegada de Pokémon Champions en 2026 marca el inicio de una nueva etapa en la saga. Aunque los combates por turnos seguirán siendo la esencia del competitivo, la franquicia parece lista para explorar formatos más innovadores con sus títulos principales.

¿Qué opinas de estos cambios para la franquicia de Pokémon?

