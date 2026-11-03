55 Photocards holográficas de Kpop Demon Hunters, ideales para una fan de las Guerreras Huntrix y para jugar este Megapuente del Día de la Revolución

Si de grandes éxitos en pantalla hablamos, sin duda alguna tenemos que mencionar Kpop Demon Hunters, cinta animada producida por Sony Pictures Animation que hoy en día sigue teniendo muchos fans que han amado la historia y cada uno de los personajes como las Guerreras Huntrix y los Saja Boys, es por eso que a continuación te presentamos 55 photocards holográficas ideales para regalar a una fan de la película y jugar este Megapuente del Día de la Revolución, el cuál se llevará a cabo en México y será del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026.

Kpop Demon Hunters: Precio de photocards holográficas, ideales para regalar

Uno de los mejores regalos que puedes hacer a cualquier fan de Kpop Demon Hunters es obsequiar photocards, es por eso que te presentamos una opción ideal: un set de 55 tarjetas holográficas Kpop Demon Hunters. Esta tiene un precio de $104 pesos mexicanos. Destacan por venir en una caja con Rumi, Zoey y Mira en la portada además de que es de color morado, un tono distintivo de la cinta. Por otro lado, se muestran diversas versiones de las Guerreras; además de que las tarjetas destacan por ser holográficas, esto significa que crean imágenes tridimensionales (3D) mediante el uso de la luz y rayos láser. La forma más sencilla de conseguirlas es mediante sitios web de comercio electrónico, solo deberás colocar en el buscador “Set De 55 Tarjetas Holográficas Kpop Demon Hunters". La edad mínima para utilizar estas tarjetas es de 12 años de edad.

Kpop Demon Hunters 55 Photocards holográficas|Crédito: Mercado Libre

Kpop Demon Hunters: Lego para regalar a una fan de la película

No cabe duda de que muchos fans de Kpop Demon Hunters han logrado reunir la mayor cantidad de productos de la cinta. Si eres uno de ellos tenemos una idea perfecta para que tengas en casa y armes un LEGO de Derpy Tiger, uno de los personajes de la cinta.

Este LEGO tiene un precio de $1299 pesos mexicanos, cuenta con 825 piezas, y la figura muestra al felino sonriendo con una pequeña maceta sobre sus patas y un pájaro sobre su cabeza. Tiene una altura de 21 cm, un ancho de 15 cm y un largo de 15 cm por lo que es ideal para decorar cualquier espacio y que la figura resalte. Este LEGO es un regalo perfecto para pasar horas armando la figura e incluso desarrollar habilidades y destrezas cognitivas y motrices.