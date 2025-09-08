Mi Amor de Otra Galaxia| Un beso puede ser mortal

Tal parece que Min Joon se enfermó por… ¿Darle un beso a Song Yi? Su punto débil son los mismos humanos...

Nuestro extraterrestre comienza a levantar sospechas sobre sus habilidades especiales y la vida de Sog Yi no deja de correr peligro, aunque esta vez ella fue quien cuidó de él.

Parece que el secreto de Min Joon ahora es sabido por varias personas y tendrá que elegir entre quedarse en la Tierra y proteger de Song Yi o regresar a su planeta.

¡No te pierdas ningún capítulo de Mi Amor de Otra Galaxia! Sigue esta historia en punto de las 6:00 pm a través de Azteca Siete en K-Siete y en la App.