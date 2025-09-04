Mi Amor de Otra Galaxia| ¿Por eso no bebe Min Joon?

En este capítulo de Mi Amor de Otra Galaxia pudimos ver a que tras haber salvado a Song Yi, Min Joon ha decidido tomar distancia pues sabe que su condición terminará por lastimarla.

Song Yi ha sido víctima de un ataque, o al menos de su propiedad, por lo que Min Joon la invita a quedarse con él…

Hablando en mayor confianza, Min Joon le deja en claro su idea sobre las relaciones y el cómo ve el mundo, cosa que hace enojar a la actriz.

¿Por eso no bebe alcohol Min Joon? Estando en confianza, nuestro es extraterrestre habló con Song Yi y ella le expresó su desesperación por no despertar nada en él y terminaron peleando y besándose.

