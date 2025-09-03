Mi Amor de Otra Galaxia| Un segundo eterno

Song Yi recibió en su cumpleaños una propuesta de matrimonio de Lee Hwi Kyung, pero le dijo que “no” dejando en claro que esta vez ella quiere tomar sus propias decisiones, mostrando una versión más empoderada.

Presenta a Min Joon con su mamá y su hermano, quien además ahora es su nuevo agente, por lo que tendrán que trabajar más juntos

Las amenazas a Song Yi no se detienen, por lo que Min Joon la invita a quedarse en su casa, quien presta más atención a lo que pasa en su día a día.

Min Joon salva a Song Yi de un nuevo intento de homicidio y la lleva al hospital, pero esta opción podría no haber sido lo mejor pues fue raptada de ese lugar.

Song Yi despierta arriba de su auto camino a un acantilado sin poder librarse y justo cuando va a caer Min Joon aparece y la salva de manera incríble

¡No te pierdas ningún capítulo de Mi Amor De Otra Galaxia por Azteca 7 y por la APP!