Mi Amor de Otra Galaxia | “Me doy por vencida”

Tras haberle contado su secreto, Min Joon solamente se ha planteado sacar a como de lugar a Min Joon de su vida para no lastimarla, aunque esto pareciera que solo la motiva a estar junto a él.

Poco a poco, los detectives han dado con las pasadas identidades de Min Joon, quien tendrá que decirle la verdad a la policía.

Song Yi ha vuelto a la actuación, aunque también está bajo la mira de Jae-Kyung, quien quiere asesinarla por revelar información a la policía.

¿Será el adiós de Min Joon y Song Yi? ¿Qué pasará en Mi Amor de Otra Galaxia? ¡No te lo pierdas de lunes a jueves por Azteca 7!