Mi Amor de Otra Galaxia | Cuando realmente amas a alguien es difícil que te ame
Min Joon ha hecho de de todo para volver a estar cerca de Song Yi... ¿Logrará recuperarla?
Song Yi está molesta con Min Joon por la manera en que el extraterrestre la trató, haciendo de todo para alejarla de su vida... Aunque en esta ocasión este ha hecho de todo para volver a estar cerca de ella, incluso volvió a ser su agente.
Esto fue luego de que Min Joon se enterara de que Song Yi podría casarse con Hwi Kyung. ¿Con quién se quedará Song Yi?
¿Qué sucederá en Mi Amor de Otra Galaxia? ¡No te pierdas este increíble K-Drama en punto de las 6:00 p.m. a través de Azteca 7 y la App en vivo!
Galerías y Notas Azteca 7