Mi Amor de Otra Galaxia| Cada vez que mire al cielo te voy a recordar
¿Podrá Song Yi con su cirugía? Ming Joon ha intentado protegerla... Pero ahora lucha una batalla por su vida.
¿Hasta dónde puede llegar la maldad de Jae-Kyung? En su afán de asesinar a Song Yi, ha hecho enojar a Min Joon, quien lo ha amenazado con hacer que pierda todo si algo le pasara a su amada.
Por otro lado, Song Yi lucha por su vida en el hospital luego de sufrir una caída fuerte.
¡No te pierdas ningún capítulo de Mi Amor de Otra Galaxia a través de Azteca Siete y la App en vivo!
Galerías y Notas Azteca 7