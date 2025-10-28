Hotel Del Luna | Voy a permanecer a tu lado y te voy a proteger
¿Jang Man-wol y Koo Chan-sung deben de permanecer juntos? El destino podría repetirse...
Jang Man-wol se comienza a abrir a Koo Chan-sung a pesar de su manera de ser y su pasado lleno de resentimiento y comienza a confiar en él y a disfrutar de su tiempo juntos.
Koo Chan-sung ha podido conocer un poco más sobre su propio pasado y se topó con el fantasma de su madre, quien le ha recordado parte de su misión dentro del Hotel Del Luna.
Koo Chan-sung podría tener el mismo final que Jang Man-wol? Su destino podría depender de la cercanía que estos mantengan.
Galerías y Notas Azteca 7