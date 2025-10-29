inklusion logo Sitio accesible
Hotel Del Luna | No permitiré que desaparezcas, confía en mí

Jang Man-wol quiere proteger a toda costa a Koo Chan-sung pero la lejanía no parece ser opción...

Actualizado el 29 octubre 2025 19:27hrs
Jang Man-wol empieza a mostrar emociones más humanas, dejando ver cuánto ha cambiado gracias a Koo Chan-sung.
La cercanía entre ambos hace que cada vez se preocupe más por él y teme lo que pueda pasarle si se involucra demasiado con los asuntos del hotel.
Jang Man-wol intenta tomar distancia de Koo Chan-sung para mantenerlo a salvo, pero sus sentimientos son cada vez más evidentes; por otro lado él la confronta y le dice que no huirá de ella ni del Hotel Del Luna.

K-Dramas
