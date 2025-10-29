Hotel Del Luna | No permitiré que desaparezcas, confía en mí
Jang Man-wol quiere proteger a toda costa a Koo Chan-sung pero la lejanía no parece ser opción...
Jang Man-wol empieza a mostrar emociones más humanas, dejando ver cuánto ha cambiado gracias a Koo Chan-sung.
La cercanía entre ambos hace que cada vez se preocupe más por él y teme lo que pueda pasarle si se involucra demasiado con los asuntos del hotel.
Jang Man-wol intenta tomar distancia de Koo Chan-sung para mantenerlo a salvo, pero sus sentimientos son cada vez más evidentes; por otro lado él la confronta y le dice que no huirá de ella ni del Hotel Del Luna.
¡No te pierdas Hotel Del Luna! Sigue este K-Drama que nos ha robado el corazón por Azteca 7.
Galerías y Notas Azteca 7