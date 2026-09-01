4 juguetes de Plim Plim y Bluey que ayudan a los niños a desarrollar mejor concentración
Fortalecer la habilidad de poner atención en los pequeños es muy importante y puede volverse un proceso más sencillo con juguetes de sus caricaturas favoritas.
La concentración infantil es fundamental para el desarrollo y existen diferentes formar para estimularla, que van desde activades escolares hasta rutinas de entretenimiento con juguetes entretenidos. Lo mejor de todo, es que esta misión resulta mucho más sencilla cuando se complementa con sus personajes consentidos, como Plim Plim o Bluey, con los que siempre se sentirán entusiasmados de aprender.
¿Cómo hacer que los niños se concentren mejor? 7 juguetes de Bluey y Plim Plim que ejercitan la atención
Peluche musical Mei-Li. Si tus hijos quieren ampliar su colección de juegos inspirados en Plim Plim y al mismo tiempo estás buscando alternativas que sean beneficiosas para la atención, los peluches musicales de Mei-Li podrían ser una excelente compra. Esto porque los mantendrá al pendiente de todos los sonidos que emita y poco a poco irá teniendo la capacidad de reconocer el ritmo, además de que los alentará a aprenderse las canciones con cada repetición.
- Set de figuras de Plim Plim. Para que los niños puedan llevar sus jugutes de Bluey o Plim Plim a todas partes, los kits con figuras de plástico son una gran opción. Esto porque no solo sirve para que se entretengan cuando están fuera de casa, sino que los muñecos también los alienta a concentrarse para armar historias y estimulan la creatividad. De modo que irán recordando secuencias y memorizando escenas.
Xilófono mágico de Bluey. Por increíble que suene, los instrumentos musicales infantiles son buenísimos para ayuda a que los pequeños tengan una mejor concentración y hasta los impulsa a que adquieran una nueva habilidad. Una alternativa que no falla, es el "Xilófono mágico" con temática de Bluey que requiere de atención para aprenderse las claves y patrones para hacer melodías pegajosas.
- Hammerbarn Playset de Bluey. Este set de juego recrea el icónico supermercado que aparece en algunos de los episodios más famosos de Bluey y es muy buena opción entre los juguetes que fortalecen la capacidad de concentración en los niños. Esto porque desde el armado se necesita que estén pendientes de dónde cada pieza, así que siempre que jueguen tendrán que estar atentos para no derribar las estaciones e ir ingeniando nuevos juegos para pasar el rato, ya sea solos o con amigos.