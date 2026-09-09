7 capítulos de Masha y el Oso y Bluey que enseñan a los niños cumplir con la tarea
Si quieres que tus hijos se vuelvan más responsables con las tareas de la escuela, pero sin regañarlos, sus caricaturas favoritas podrían ser la solución.
Con el regreso a clases 2026, los niños tienen que desarrollar nuevos hábitos que serán cruciales para que tengan un buen rendimiento en clases. Esto incluye el sentido de responsabilidad por hacer sus tareas, un proceso que requiere de acompañamiento y paciencia para no caer en regaños desgastantes y que perfectamente se puede complementar con los capítulos de Bluey o Masha y el Oso que harán esta etapa mucho más entretenida.
¿Cómo ayudar a que los niños hagan la tarea por sí mismos? Los 7 mejores capítulos de Masha y el Oso y Bluey
- "Fin del juego". En esta historia, Oso se obsesiona con los videojuegos y comienza a descuidar sus obligaciones por pasar el tiempo frente a la pantalla. Así que la única solución que encontró Masha, fue hacer una intervención y lo orilla a retomar todos sus deberes antes de dedicarse solo a la diversión.
- "Primera vez en primer grado". En su primera experiencia en la escuela, Masha se da cuenta de que esta etapa también conlleva obligaciones y ser responsable para hacer sus tareas. Por lo que es una buena forma de que los pequeños se inspiren a organizarse para cumplir con todos los deberes.
- "Primer encuentro". El día en que Masha y Oso se conocen, lo primero que notan es que son muy diferentes entre sí, pero que también es una gran oportunidad de hacerse amigos. Así que ambos ponen mucha paciencia, constancia y esfuerzo, cualidades que son indispensables en el camino de volverse más ordenados con las actividades.
"Daddy Robot". En este episodio, Bluey y su hermanita Bingo tratan de evitar a toda costa ordenar su cuarto de juegos y esperan a ver si su papá lo hace, pero luego entienden que no pueden evadir estas responsabilidades, que es exactamente lo mismo que pasa con las tareas de la escuela.
- "Housework". Los padres Heeler se pone a hacer todos los deberes del hogar mientras Bluey y Bingo juegan, pero luego ellas se dan cuenta de que esto no es lo mejor. De modo que esta historia es buenísima para que los niños aprendan que los demás no pueden hacerse cargo de lo que les toca hacer, empezando por las tareas de la escuela.
"Duck Cake". Bluey quiere ayudar a preparar el pastel de cumpleaños de Bingo, pero antes tiene que guardar todos sus juguetes para que pueda concentrarse en otra actividad. Así que este es uno de los capítulos de Bluey o Masha y el Oso que le muestra a los niños que deben terminar primero sus obligaciones antes de pasar a la diversión.
- "Work". Con el propósito de volverse más responsables, Bluey y Bingo se aventuran a trabajar en una fábrica y descubren todas las reglas que se tienen que cumplir fuera de casa. Así que es un gran recordatorio para los pequeños tengan en mente que deben cumplir tareas y proyectos para evitarse regaños.