Masha y el Oso | Mejorando la Casa

Oso recibió un regalo de un viejo amigo y decidió colgarlo en la pared. Masha, que es una niña muy curiosa, le quiere ayudar. Oso tiene un accidente con el televisor y toda la casa queda destruida, así que no queda de otra más que remodelar. Masha y el Oso pintan, arreglan y ordenan. Oso sufre un poco cuando Masha está cerca por lo traviesa que es, así que necesitará de la ayuda de otros animales para terminar su casa.