inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Kidsiete
Video

Masha y el Oso | Mejorando la Casa

Después de las travesuras de Masha, Oso debe remodelar la casa entera. Masha y el Oso tendrán que usar todas sus habilidades y creatividad para repararla.

Kidsiete
Compartir
  •   Copiar enlace

Oso recibió un regalo de un viejo amigo y decidió colgarlo en la pared. Masha, que es una niña muy curiosa, le quiere ayudar. Oso tiene un accidente con el televisor y toda la casa queda destruida, así que no queda de otra más que remodelar. Masha y el Oso pintan, arreglan y ordenan. Oso sufre un poco cuando Masha está cerca por lo traviesa que es, así que necesitará de la ayuda de otros animales para terminar su casa.

Caricaturas para niños
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×