Masha y El Oso | Respire profundo
Mientras Oso recoge frutos del bosque, conoce a Osa y la invita a una cita, le prepara una deliciosa tarta decorada con fresas, pero Masha se lo come.
Oso está recogiendo frutas del bosque, cuando de pronto conoce a una hermosa Osa y rápidamente la invita a una cita. Oso tiene que preparar todo para recibir a su invitada de honor, debe recoger su casa y se le ocurre preparar una tarta de fresas. El detallista Oso prepara la mejor mesa para poder compartir con Osa, se toma el tiempo para decorar la tarta, pero siente que le falta algo, así que sale a buscarlo. Masha aparece y se las ingenia para subirse a la mesa y saborear la tarta. Oso le pide que se vaya, pero ella lo convence de lo contrario y termina dándole la fresa más grande. Cuando Masha se preparaba para salir al bosque, comienza a darle un ataque de hipo. Por suerte, Oso tiene un libro médico, pero ninguno de los tratamientos funciona y ahora todos los animales del bosque tienen hipo.