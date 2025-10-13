De fiestas de XV años a llenar estadios, esto podrás ver en el nuevo documental del Selena y Los Dinos: Estreno y más

Las series documentales sobre artistas que impactaron a México y Latinoamérica siguen con todo y en esta ocasión, estamos a pocas semanas de poder ver el material de la “Reina del Tex-Mex-", Selena y Los Dinos, una de las agrupaciones que trascendieron generaciones aún cuando en realidad tuvieron poco tiempo de actividad.

Selena Quintanilla es una de las artistas más recordadas por la cultura latina, pues con su característico “Tex-Mex” un género en el que dejó un gran legado, mismo que será plasmado en este nuevo documental “Selena y Los Dinos”, material que llegará a streaming, el cuál mostrará una parte más íntima de su trayectoria, así como versiones poco vistas de Selena en esa época.

¿Qué podremos ver en el nuevo documental de Selena y Los Dinos?

“Selena y Los Dinos”, es un documental dirigido por Isabel Castro bajo la producción ejecutiva de Suzette y A.B. Quintanilla, donde se seguirá de cerca facetas poco vistas de la cantante y a la agrupación familiar, donde se mostrará lo que fue desde sus conciertos en fiestas de quinceañeras hasta llenar estadios.

Este recorrido audiovisual nos mostrará imágenes inéditas archivos personales de la familia y gente cercana a “La Reina del Tex-Mex”, por lo cuál a más de 30 años de su fallecimiento, sigue despertando emoción en sus fans que vieron brillar su talento.

¿Cuándo se estrenará el documental de Selena?

Este contenido de “Selena y Los Dinos” llegará a streaming el próximo lunes 17 de noviembre de 2025, ¡Por lo que la emoción de los fans está por los cielos!, pues pocas veces se ha hablado de la cantante como este documental lo promete.

Este metraje presentado originalmente en el Festival de Cine de Sundance 2025 a inicios de este año, dejó grandes sensaciones dentro de los críticos especializados, por lo que se espera que sea de gran agrado para todos los fanáticos de esta artista que murió a los 25 años de edad.