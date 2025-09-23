K-Pop a la mexicana: LE SSERAFIM hace cover de “Amor Prohibido” de Selena Quintanilla previo a su concierto en la Ciudad de México

El popular grupo femenino de K-Pop conocido como LE SSERAFIM sorprendió recientemente a sus fans latinos y mexicanos en especial al subir a YouTube su cover de “Amor Prohibido” de la cantante de tex-mex, Selena Quintanilla, despertando euforia total previo a su concierto en la Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘EASY CRAZY HOT’.

Para sorpresa de muchos, el cover que LE SSERAFIM le hizo a Selena Quintanilla fue muy bien recibido por todo el público, donde a tan solo unos días de haber salido en su canal oficial de YouTube, ya acumula cerca de 800 mil visitas, e incluso sus fans han pedido que esta canción sea subida a todas las plataformas.

¿Quiénes son LE SSERAFIM?

Esta agrupación conformada por Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha y Hong Eunchae ha ganado muhca popularidad en el último par de años, pues se trata del primer grupo femenino lanzado por Source Music, bajo la compañía de HYBE.

Desde su debut en mayo del año 2022 con su EP ‘FEARLESS’, la agrupación de K-Pop logró conseguir un debut en el puesto número 14 de Billboard y con su segundo EP ‘ANTIFRAGILE‘ lanzado en octubre del mismo año, consiguieron a la sexta posición.

Su primer disco de larga duración ‘UNFORGIVEN’ el cuál fue lanzado en mayo del 2023 las llevó al puesto número 20 de la lista Billboard Bubbling Under Hot 100 y como si estos primeros meses fuera poco, LE SSERAFIM son los artistas de K-pop que más rápido han participado en el festival Coachella tras su debut, pues se presentaron en abril del año 2024.

¿Qué esperar del concierto de Le Sserafim en la Ciudad de México?

Será este martes 23 de septiembre cuando una de las agrupaciones sensación del K-Pop, LE SSERAFIM ofrezca su tan esperado concierto en la Arena de la Ciudad de México, donde llegarán a tierra azteca como parte de su tour mundial ‘EASY CRAZY HOT’ para deslumbrar a sus fans.

Los fans esperan sus éxitos como “CRAZY”, “ANTIFRAGILE”, “HOT, “Perfect Night” y sí, su cover a Selena Quintanilla de “Amor Prohibido”, en lo que seguramente será una noche inolvidable.