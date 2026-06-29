Alemania vs. Paraguay: hora EXACTA del inicio del partido del Mundial 2026 para verlo desde Estados Unidos
Esta es la hora exacta en que podrás gozar el partido entre Alemania vs. Paraguay, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si te encuentras en Estados Unidos.
Tras la Fase de Grupos, ya comenzaron los partidos de "todo o nada", en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este 29 de junio, llega un encuentro cardíaco entre Alemania vs. Paraguay. Si te encuentras en Estados Unidos, a continuación te diremos los horarios en que podrás disfrutarlo.
Alemania llega a este encuentro como primer lugar del Grupo E, luego de vencer a Curazao y Costa de Marfil, y perder ante Ecuador. Por su parte, Paraguay fue el tercer lugar del Grupo D, tras perder contra Estados Unidos, ganarle a Turquía y empatar con Australia.
Hora exacta para ver el Alemania vs. Paraguay, en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos
El partido de Alemania vs. Paraguay se jugará en el Estadio de Boston, 4:30 P.M. siendo la hora local y a las 2:30 P.M. para la Ciudad de México.
Recordemos que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Si no estás en Boston (Massachusetts), depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora a la que se dará el silbatazo inicial del Alemania vs. Paraguay.
- Hora de Alaska (aplica horario de verano): El partido se podrá ver a las 12:30 P.M. en lugares como las ciudades de Anchorage y Juneau.
- Hora del Pacífico (horario de verano): 1:30 P.M., en California, Nevada, Oregon y Washington, también en los condados occidentales de Idaho.
- Hora Estándar de la Montaña (no aplica horario de verano): 1:30 P.M., en Arizona.
- Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 2:30 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.
- Hora Central (horario de verano): 3:30 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de regiones orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y el oeste de Kentucky.
- Hora del Este (horario de verano): 4:30 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.