Alemania vs. Paraguay: hora EXACTA del inicio del partido del Mundial 2026 para verlo desde Estados Unidos

Tras la Fase de Grupos, ya comenzaron los partidos de "todo o nada", en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este 29 de junio, llega un encuentro cardíaco entre Alemania vs. Paraguay. Si te encuentras en Estados Unidos, a continuación te diremos los horarios en que podrás disfrutarlo.

Alemania llega a este encuentro como primer lugar del Grupo E, luego de vencer a Curazao y Costa de Marfil, y perder ante Ecuador. Por su parte, Paraguay fue el tercer lugar del Grupo D, tras perder contra Estados Unidos, ganarle a Turquía y empatar con Australia.

Hora exacta para ver el Alemania vs. Paraguay, en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos

El partido de Alemania vs. Paraguay se jugará en el Estadio de Boston, 4:30 P.M. siendo la hora local y a las 2:30 P.M. para la Ciudad de México.

Recordemos que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Si no estás en Boston (Massachusetts), depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora a la que se dará el silbatazo inicial del Alemania vs. Paraguay.

