Japón vs. Brasil: El marcador del partido que se volvió canon de Super campeones: rumbo al mundial

El partido entre Japón y Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llamado la atención de los aficionados al futbol y los fanáticos de anime, pues este enfrentamiento ya se había visto alguna vez en Super Campeones: Rumbo al Mundial (Captain Tsubasa). Así es, Oliver Atom se enfrentó a la selección brasileña, y es considerado uno de los momentos más recordados del manga y el anime, pues en aquella historia Japón quedó 3-2 ante la selección brasileña.

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¿Cuál fue el marcador entre Japón y Brasil en Super Campeones?

Luego de que Japón quedara 1-2 frente a Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos se han comenzado a preguntar cómo quedaron en aquel partido de Super Campeones. En el manga y el anime, dentro del arco de Rumbo al Mundial, Japón logra derrotar a Brasil 3-2, en un encuentro considerado uno de los más emocionantes de toda la franquicia.

Otro de los detalles que llama mucho la atención es que, a pesar de la derrota del equipo Samurai Blue, hubo otra similitud con el anime en el partido. Resulta que el jugador número 24, Andy Johnson, anotó un gol contra el equipo brasileño, tal cual sucedió en la vida real con Kaishu Sano.

Oliver Atom se convirtió en una leyenda en Japón

Para muchos fans es inevitable pensar que la victoria de Oliver Atom inspiró al equipo japonés en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego del impresionante desarrollo que han tenido en cada uno de sus partidos. En el anime, el encuentro con Brasil consolidó a Oliver Atom como uno de los mejores futbolistas del mundo dentro de la historia.

¿Por qué este partido se volvió tan importante para los fans?

Brasil siempre ha sido presentado en Super Campeones como la máxima potencia del futbol mundial. Es por eso que ver este encuentro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ adquiere un nuevo significado, pues Oliver Atom siempre inspiró y demostró que todos somos capaces de darle batalla a los mejores del planeta.

El Japón vs. Brasil de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aunque el futbol real y el anime toman caminos distintos, hay que admitir que el equipo japonés dio una dura batalla. Esperemos que en un futuro, el equipo logre derrotar a la selección brasileña tal y como lo hizo en el anime.