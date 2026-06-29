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Link libre y GRATIS para ver los partidos de HOY 29 de junio, incluido el Alemania vs. Paraguay del Mundial 2026

Aquí podrás ver completamente gratis los partidos de hoy. No te puedes perder el enfrentamiento entre Alemania y Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Link libre y GRATIS para ver los partidos de HOY 29 de junio, incluido el Alemania vs. Paraguay del Mundial 2026
|Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

Ya no hay permiso para cometer errores a estas alturas; los equipos han llegado oficialmente a dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo mejor de todo es que podrás seguir el encuentro sin importar dónde te encuentres y completamente gratis en cualquiera de tus dispositivos a través del sitio web de Azteca 7 dando clic aquí. Recuerda, no te puedes perder ni un solo detalle de estos partidos, pues los vencedores pasarán automáticamente a octavos de final, mientras que los perdedores quedarán fuera de la justa mundialista.

También te puede interesar: Azteca 7 transmitirá GRATIS el Países Bajos vs. Marruecos, del Mundial 2026: así podrás verlo en vivo

¿A qué hora juega Alemania vs. Paraguay hoy?

El encuentro entre Alemania y Paraguay se disputará hoy lunes 29 de junio de 2026, a las 2:30 PM, tiempo del centro de México. Ambas selecciones buscarán darlo todo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El favorito indiscutido de este partido es Alemania, quien ha demostrado la enorme disciplina y fuerza de su selección. Sin embargo, nada es seguro, pues recordemos que la selección alemana perdió contra Ecuador, por lo que el equipo paraguayo podría sorprender al mundo entero.

¿Dónde ver GRATIS Alemania vs. Paraguay EN VIVO?

Si quieres seguir el partido completamente gratis, podrás hacerlo a través de las pantallas de Azteca 7 o en el sitio web oficial de Azteca 7. Lo mejor de todo es que este enfrentamiento contará con el análisis y los comentarios de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

¿Qué se espera del partido Alemania vs. Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Aunque muchos esperan la victoria de Alemania, esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, nos ha demostrado que el equipo menos esperado puede triunfar con grandes jugadas ante las grandes potencias del fútbol. Es por eso que millones de espectadores y fanáticos se mantendrán al tanto durante la justa mundialista de este y el resto de partidos del día de hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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