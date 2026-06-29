Hora EXACTA de inicio del Países Bajos vs. Marruecos, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, para ver GRATIS en Azteca 7

El Estadio de Monterrey recibe su último enfrentamiento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hoy lunes 29 de junio, con el partido de dieciseisavos de final disputado entre Países Bajos vs. Marruecos, uno de los partidos más esperados para llevarse a cabo hoy junto al Alemania vs. Paraguay. Y para que no te pierdas ni un solo segundo de la transmisión entre la 'Naranja Mecánica' y los 'Los Leones del Atlas' te recordamos que inicia en punto de las 7:00 p.m. por El Canal del Mundial.

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¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de Países Bajos vs. Marruecos?

Tienes varias opciones para ver totalmente GRATIS y EN VIVO el partido de dieciseisavos entre Países Bajos vs. Marruecos, y aquí te desglosamos una por una cada alternativa:



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¿Cómo le fue a Países Bajos en la Fase de Grupos?

La selección de Países Bajos terminó la fase de grupos como líder del grupo F, después de golear a Suecia y Túnez, y empatar contra el equipo de Japón, en cada encuentro se destacó su ofensiva, con lo que demostraron ser los rivales a vencer del F. Los marcadores de sus enfrentamientos quedaron de la siguiente manera:



Países Bajos vs. Japón: 2 - 2

Países Bajos vs. Suecia: 5 - 1

Túnez vs. Países Bajos: 1 - 3

¿Cómo le fue a Marruecos en la Fase de Grupos?

Marruecos formó parte del grupo C, del que quedó en segunda posición, quedando empatado en puntos con Brasil (7 y 7) y solo ganándose ese segundo lugar por la diferencia de goles de cada selección. El desempeño en cada partido en el que participó Marruecos fue de la siguiente forma:

