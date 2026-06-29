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Hora EXACTA de inicio del Países Bajos vs. Marruecos, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, para ver GRATIS en Azteca 7

Países Bajos vs. Marruecos se juega HOY lunes 29 de junio, como parte de uno de los enfrentamientos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y aquí te dejamos la hora exacta para que no te pierdas nada del partido.

Países Bajos
Crysencio Summerville of the Netherlands and Mohamed Hadj Mahmoud of Tunisia compete during the 2026 World Cup at Arrowhead Stadium in Kansas City, United States, on June 25, 2026. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images)|NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

El Estadio de Monterrey recibe su último enfrentamiento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hoy lunes 29 de junio, con el partido de dieciseisavos de final disputado entre Países Bajos vs. Marruecos, uno de los partidos más esperados para llevarse a cabo hoy junto al Alemania vs. Paraguay. Y para que no te pierdas ni un solo segundo de la transmisión entre la 'Naranja Mecánica' y los 'Los Leones del Atlas' te recordamos que inicia en punto de las 7:00 p.m. por El Canal del Mundial.

Te puede interesar: Azteca 7 transmitirá el México vs. Ecuador, y esta es la fecha y hora OFICIAL

¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de Países Bajos vs. Marruecos?

Tienes varias opciones para ver totalmente GRATIS y EN VIVO el partido de dieciseisavos entre Países Bajos vs. Marruecos, y aquí te desglosamos una por una cada alternativa:

  • Canal de tele abierta: Azteca 7, solo sintoniza en tu pantalla más cercana la transmisión.
  • Sitio web de Azteca 7, da click aquí y no olvides ¡guardar el link para los siguientes partidos!
  • Sitio web de Azteca Deportes, solo da click aquí.
  • App TV Azteca En Vivo, si no la tienes descargada aún solo entra aquí.

¿Cómo le fue a Países Bajos en la Fase de Grupos?

La selección de Países Bajos terminó la fase de grupos como líder del grupo F, después de golear a Suecia y Túnez, y empatar contra el equipo de Japón, en cada encuentro se destacó su ofensiva, con lo que demostraron ser los rivales a vencer del F. Los marcadores de sus enfrentamientos quedaron de la siguiente manera:

  • Países Bajos vs. Japón: 2 - 2
  • Países Bajos vs. Suecia: 5 - 1
  • Túnez vs. Países Bajos: 1 - 3

¿Cómo le fue a Marruecos en la Fase de Grupos?

Marruecos formó parte del grupo C, del que quedó en segunda posición, quedando empatado en puntos con Brasil (7 y 7) y solo ganándose ese segundo lugar por la diferencia de goles de cada selección. El desempeño en cada partido en el que participó Marruecos fue de la siguiente forma:

  • Marruecos vs. Brasil: 1 - 1
  • Marruecos vs. Escocia: 1 - 0
  • Marruecos vs. Haití: 4 - 2

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