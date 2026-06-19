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¿Quién es la esposa de Julián Quiñones?; el futbolista de la Selección Mexicana que está en tendencia, en este Mundial 2026

Te contamos quién es la esposa de uno de los futbolistas más virales en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ana Gabriela Quiñones conoce a la esposa de Julián Quiñones.jpeg
Ana Gabriela Quiñones y Julián Quiñones|Crédito: Instagram: @julianquinones33

Escrito por: Yulissa Jacinto

No cabe duda que en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ muchos jugadores de fútbol han sobresalido de gran manera debido a sus estratégicas jugadas, uno de ellos es Julián Quiñones, uno de los integrantes de la Selección Nacional de México que se ha robado los reflectores de todos debido a que anotó el primer gol en el encuentro contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, es por eso que en esta ocasión te contamos todo sobre su vida amorosa. El futbolista tiene como esposa a Ana Gabriela Quiñones Amato, y hoy en día son una de las parejas favoritas del medio deportivo.

¿Quién es Ana Gabriela Quiñones Amato, esposa de Julián Quiñones?

Ana Gabriela Quiñones Amato, conocida por ser la esposa de Julián Quiñones, delantero de la Selección Nacional de México, es una reconocida modelo e influencer mexicana que ha ganado miles de seguidores gracias a su contenido de calidad en donde comparte temas sobre el mundo fitness como rutinas de ejercicio y una vida saludable. Por otro lado, también publica contenido referente a su estilo de vida y su día a día. Actualmente cuenta con 226 mil seguidores en su cuenta de instagram, sin embargo mantiene su perfil privado.

¿Cómo se conocieron Julián Quiñones y Ana Gabriela Quiñones?

Se desconoce cuándo fue el primer encuentro entre la pareja. Sin embargo, la pareja contrajo matrimonio en el año 2023 y hay registro de una publicación de la influencer relacionada al futbolista en el año 2020 en donde ella portaba una jersey de Tigres, uno de los equipos en los que jugó el futbolista, previo a integrarse al Atlas.

¿Cuántos hijos tienen Julián Quiñones y Ana Gabriela Quiñones?

El futbolista Julián Quiñones y su esposa Ana Gabriela Quiñones tienen una hija en común llamada Alanna, misma que nació el 26 de diciembre de 2023. Sin embargo, tanto Gabriela como Quiñones tienen un hijo cada uno, de relaciones pasadas.

¿Por qué se volvió viral Julián Quiñones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El reconocido futbolista se robó los reflectores y la atención en redes sociales ya que anotó el primer gol en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. Esto cautivó a todos debido a que lo logró en el primer tiempo pues hizo que el balón entrara en la portería de Sudáfrica en el minuto 8 con 23 segundos. Durante ese partido México se llevó la victoria quedando el marcador 2-0.

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