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Azteca 7 transmitirá GRATIS el partido de Brasil vs. Haití, fecha y hora EXACTA para verlo por streaming desde México

La selección brasileña buscará sumar un nuevo triunfo en un encuentro que podrá verse gratis en México.

Brasil vs Haití en Azteca 7: horario y fecha para ver transmisión en México gratis de Mundial 2026
Brasil vs Haití en Azteca 7: horario y fecha para ver transmisión en México gratis de Mundial 2026

Escrito por: Hugo Pantoja

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Ahora lee: CONFIRMADO: Los 32 partidos GRATIS por TV abierta que transmitirá Azteca 7 de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Dentro de la fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el encuentro entre Brasil y Haití se presenta como uno de los partidos más esperados de la jornada, tanto para los aficionados de sus naciones como para los mexicanos que ven la fiesta futbolera. Y si te preguntas dónde poder verlo de manera GRATUITA, sigue la transmisión por Azteca 7.

¿Cómo, dónde y a qué hora ver el partido entre Brasil e Haití de manera gratuita?

El próximo encuentro entre la selección de Brasil y la de Haití se llevará a cabo este viernes 19 de junio del 2026. El encuentro se vivirá dentro de la segunda fase del Grupo C, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, si no quieres perderte el encuentro y buscas dónde verlo GRATIS, da clic aquí o sigue la transmisión por Azteca 7.

Todo sobre el encuentro de Brasil e Haití

  • El partido se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio del 2026
  • De acuerdo con el programa, el encuentro se llevará a cabo en punto de las 18:30 horas (tiempo del centro de México), 21:30 horas (tiempo de Brasil) y 20:30 horas (tiempo de Haití).
  • El partido se llevará a cabo dentro del Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field), Filadelfia, Pensilvania, EE. UU..
  • Podrás seguir la transmisión GRATUITA por Azteca 7 y toda la cobertura mundialista por nuestras plataformas digitales y redes sociales oficiales.

¿Cuándo es el siguiente partido de México?

El siguiente partido programado de la Selección Nacional se espera llevar a cabo el próximo 24 de junio del 2026 y será en contra de República Checa. Este encuentro pertenece a la tercera jornada de la fase de grupos y se llevará a cabo en el legendario Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca).

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