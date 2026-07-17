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Antonela Roccuzzo de joven; FOTOS de la época en la que conoció a Lionel Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son una de las parejas más sólidas en la industria del fútbol. Aquí te compartimos algunas fotos de la pareja de joven.

Antonela Roccuzzo de joven; FOTOS de la época en la que conoció a Lionel Messi
Así lucían Messi y Antonela Rocuzzo cuando iniciaron su relación | Crédito: Instagram (@antonelaroccuzzo)

Escrito por: Daniela Arvizu

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo forman una de las parejas más sólidas en la industria del fútbol y el deporte en general, pues su historia de amor lleva gran parte de sus vidas cosechándose. La dupla se conoció cuando ambos eran tan sólo unos niños gracias al primo de la empresaria, Lucas Scaglia, quien los presentó a muy temprana edad.

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Antonela y Messi de niños
| Crédito: TikTok

Pero no fue hasta años después que su relación comenzó. Antonela y Messi iniciaron su relación en el 2007, pero no fue hasta el año 2009 que el noviazgo se hizo público. Desde entonces, son una de las relaciones más admiradas en la industria del fútbol. Así lucía la pareja cuando comenzaron su historia de amor:

Antonela y Messi de jóvenes
| Crédito: @antonelaroccuzzo

Así ha sido la relación entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

La relación entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi inició en 2007. Tras una década juntos, la pareja optó por unir lazos matrimoniales, con una boda celebrada el 30 de junio de 2017. No obstante, su primer hijo juntos lo tuvieron cinco años antes; mientras que el segundo llegó a sus vidas en septiembre de 2015. Un año después de haberse casado, la pareja recibió a su tercer hijo. Actualmente, Messi y Roccuzzo llevan casi dos décadas de relación y casi toda una vida conociéndose.

Desde que su relación inició, Antonela se ha convertido en uno de los más grandes pilares de Messi, dentro y fuera de la cancha, pues la argentina siempre está al pie del cañón, apoyando a su pareja, incluso cuando no pueden estar juntos por sus diversos compromisos laborales.

¿Quiénes son los hijos de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi?

El astro argentino se convirtió en padre en noviembre de 2012, cuando él y Antonela le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos: Thiago Messi. Tres años después, la pareja optó por ampliar la familia con un segundo pequeño: Mateo. Finalmente, Ciro, el más joven de los niños, llegó a sus vidas en marzo de 2018, un año después de que la pareja se casara. Actualmente, Thiago tiene 13 años, mientras que Mateo tiene 10 y Ciro cumplió 8 hace unos cuantos meses.

Messi disputará su tercera final de la Copa del Mundo este domingo, 19 de julio, con un duelo imperdible entre Argentina y España; y Antonela Roccuzzo, así como Thiago, Mateo y Ciro, estarán apoyándolo desde las gradas.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026™: Cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este domingo. La ceremonia de clausura arranca a las 11:30 am (hora del centro de México), mientras que el partido dará inicio a la 1:00 p.m. El evento podrá seguirse GRATIS y EN VIVO en TV abierta por Azteca 7, El Canal del Mundial. También habrá una señal disponible en nuestro sitio web y cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.

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