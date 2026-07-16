La foto de Lamine Yamal que hace referencia a Messi y nos ADELANTÓ la Final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina

Este miércoles conocimos al segundo finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lo que se viene para el mundo “fifas” será de otro nivel, pues la Selección de España de Lamine Yamal, la promesa del fútbol, se estará enfrentando a uno de los máximos referentes dentro del deporte: Lionel Messi de Argentina, en un encuentro que será más que histórico.

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Si bien, la relación entre ambos futbolistas pareciera “cinema”, la verdad antes de que ambos conjuntos hicieran su debut en el Mundial 2026, Lamine nos había spoileado la película con una fotografía que quizá no tomó tanto revuelo como lo hará en las siguientes horas debido a nuevas coincidencias.

La foto de Lamine Yamal que es un guiño a Messi sin saber que jugarían la Final del Mundial 2026

Sí, desde hace meses se hizo viral esa sesión de fotos en la que se muestra a Lionel Messi siendo un adolescente “bañando” a Lamine, con lo que millones de fans interpretaron como un bautizo, pues nunca se imaginaron lo que el destino les depararía a ambos dentro del fútbol, con el FC Barcelona y con sus respectivas selecciones.

Messi y Lamine han tenido historias muy similares, donde ambos se han antepuesto a la adversidad y además del gran talento que tiene, no es un secreto que el astro argentino de 39 años es uno de los ídolos de Messi e incluso posteó una fotografía con un jersey mítico del jugador.

|Imagen tomada da la cuenta de Instagram de Lamine Yamal (@lamineyamal)

Esa fotografía no es cualquier cosa, pues por un lado se logra ver el jersey de Messi con el número que debutó en este torneo (19) y por otro lado, Yamal ha portado el mismo dorsal en su primera competencia de este tipo, sin saber que ambos se terminarían viendo en la final.

(Post original de la foto)

¿Qué curiosidades comparten Messi y Lamine Yamal?

Observando la carrera de ambos futbolistas se pueden encontrar algunas similitudes, pues ambos se formaron en “La Masía” (la cantera del FC Barcelona) y lograron dar el salto al primer equipo muy jóvenes (Messi a los 17 y Lamine a los 15).

Los dos jugadores han llegado al FC Barcelona en medio de crisis futbolística y han formado parte de sus respectivos ciclos, marcando un antes y después con su habilidad con el balón, además de que los dos juegan en la misma posición y su pie dominante es el izquierdo.

¿Cuándo y en donde ver la Final del Mundial entre España y Argentina?

Recuerda que puedes seguir este imperdible encuentro de fútbol a través del Azteca 7 este domingo 19 de julio, donde Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Don David Medrano, Zague y Warrior nos traerán cada detalle de lo que se vive dentro del terreno de juego.

Es importante que sepas que la transmisión dará inicio en punto de las 11:30 am pues este evento estará acompañado de una gran presentación musical repleta de artistas mundiales como Shakira, BTS, Post Malone, Justin Bieber, entre otros.