Posibles invitados sorpresa que tendrá la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026, ¿estará Feid o Lisa de BLACKPINK?

Es oficial, estamos a tan solo un par de días de que se lleve a cabo la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esto luego de que el evento más importante de fútbol a nivel mundial se llevará a cabo el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Este cierre es uno de los más esperados no solo por toda la afición del deporte sino por los amantes de la música ya que este magno evento contará con la presencia de grandes artistas de talla internacional como BTS y Justin Bieber, es por eso que en esta ocasión te decimos quiénes podrían ser los posibles artistas invitados sorpresa en este cierre de la Copa del Mundo.

Final del Mundial 2026: ¿Qué artistas sorpresa podría haber en el evento?

Hasta el momento se desconoce qué artistas podrían aparecer de manera sorpresiva en uno de los escenarios más importantes como lo es el de la final de la Copa del Mundo. Por ejemplo, si bien Lisa de BLACKPINK estuvo presente en la inauguración del mundial en Los Ángeles, se desconoce si podría estar presente en la gran final. Por otro lado, hasta el momento no hay en la lista de artistas que se presentarán alguien perteneciente al género urbano. Por ejemplo, el colombiano Feid es una de las figuras más sobresalientes en el reguetón, sin embargo su asistencia no es un hecho. Por otro lado, algunos posibles invitados podrían ser quienes tengan colaboraciones con los artistas que se han confirmado para presentarse (BTS,Madonna, Shakira, Burna Boy, Robbie Williams, Laura Pausini, Tom Cruise, Gustavo Dudamel, Justin Bieber, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Post Malone), por ejemplo, Steve Aoki, Nicki Minaj, Bizarrap,Charlie Puth, Halsey, Taylor Swift Rihanna, son solo algunos de los artistas que han realizado colaboraciones musicales con los cantantes que se subirán al escenario. Sin embargo, su presencia en el evento no es un hecho confirmado hasta el momento.

Final del Mundial 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO?

A través de la señal televisiva de Azteca 7 podrás disfrutar gratis y completamente en vivo la gran final del mundial 2026, la cuál será este próximo domingo 19 de julio, en donde se enfrentará España vs Argentina; el duelo que definirá al gran ganador de la Copa del Mundo. Aunque si lo prefieres también podrás ver la transmisión a través del sitio web solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Para acceder sólo debes contar con una conexión estable a internet. Por otro lado, también puedes ver la final de este mundial descargando alguna de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo que tengas. Podrás sintonizar la transmisión a partir de las 11: 30 am (tiempo del centro de la Ciudad de México).