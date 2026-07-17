Fecha y HORARIO para ver el concierto de BTS y Shakira en Estados Unidos de la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su fin con un duelo imperdible entre España y Argentina. Para despedir a la gran fiesta del fútbol como se debe, la afición podrá disfrutar de un espectáculo sin precedentes y de primer nivel. A nivel entretenimiento, la FINAL del torneo contará con una ceremonia de clausura previo al partido y un show de medio tiempo, muy al estilo del Super Bowl. Algo nunca antes visto en la Copa del Mundo. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo momento en vivo desde Estados Unidos: hora de transmisión y más.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué artistas cantarán en la ceremonia de clausura y el show de medio tiempo?

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en Estados Unidos. Además de albergar a grandes personalidades del fútbol, el recinto también será testigo de toda una lluvia de celebridades. Tan sólo la ceremonia de clausura contará con la participación de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise; mientras que el show de medio tiempo estará a cargo de BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York, el PS22 Chorus y Coldplay.

Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ : hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

La ceremonia de clausura arranca en punto de la 1:30 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios en Estados Unidos, la hora de inicio puede variar en los distintos estados del país. Aquí te compartimos los horarios exactos de transmisión para cada zona del país:



Hora del Pacífico (PT): 10:30 a.m.

10:30 a.m. Hora de la Montaña (MT): 11:30 a.m.

11:30 a.m. Hora del Centro (CT): 12:30 p.m.

12:30 p.m. Hora del Este (ET): 1:30 p.m.

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo? Horario en Estados Unidos

El partido arranca a las 3:00 p.m. (ET). Teniendo en cuenta que cada tiempo dura 45 minutos, más lo agregado por el árbitro; lo más probable es que el show de medio tiempo inicie a las 4:00 p.m. (ET). Aquí los horarios para cada zona de Estados Unidos:



Hora del Pacífico (PT): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora de la Montaña (MT): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Hora del Centro (CT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Hora del Este (ET): 4:00 p.m.

Si no conoces bajo qué zona horaria te encuentras, aquí te dejamos un mapa con los diversos husos horarios, según cada estado del país. Solo ubica la región en la que te encuentres y sabrás la hora exacta de transmisión.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Cuánto durará el show de medio tiempo de la FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El show de medio tiempo a cargo de BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, entre otros, tendrá una duración total de 11 minutos; más 3 minutos extra para el montaje y otros 3 para el desmontaje. En total, el entretiempo durará 17 minutos.