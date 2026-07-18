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Azteca 7 transmitirá EN VIVO el partido de España vs. Argentina, la final del Mundial 2026; así podrás verlo gratis

Esto debes saber de la transmisión del partido de España vs. Argentina. Azteca 7 transmitirá, totalmente gratis, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

españa vs argentina final mundial 2026 azteca 7
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Todo se define este domingo 19 de julio: España vs. Argentina será el partido más emocionante de los últimos años, pues definirá al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ese día sabremos si el país sudamericano tendrá un triunfo consecutivo o si la selección europea logrará ganar por segunda vez en su historia. Lo podrás descubrir, totalmente gratis, por Azteca 7.

Dónde ver gratis la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con el partido de España vs. Argentina

En punto de las 11:30 A.M., este domingo 19 de julio podrás poner la transmisión de la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Azteca 7. Además de tu televisión, estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

La ceremonia de clausura comenzará exactamente 90 minutos antes del partido de España vs. Argentina; en ese tiempo se dará adiós oficialmente a este evento histórico que puso la atención internacional en México, Estados Unidos y Canadá. También se presentarán diversos artistas como Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger. Cabe mencionar que también se cantará el himno nacional estadounidense al tratarse de la sede del partido final y será en la voz de Jennifer Hudson.

A la 1:00 P.M. (hora de la Ciudad de México) se dará el silbatazo inicial del partido decisivo. Cuando termine el primer tiempo comenzará una presentación musical nunca antes vista en Mundiales: contará con la participación estelar de BTS, Shakira y Madonna, además de Justin Bieber, Burna Boy y el director de orquesta Gustavo Dudamel (famoso por estar a cargo de la Filarmónica de Nueva York). Este show ha sido "curado" por Chris Martin, de Coldplay.

En Azteca 7 tendremos la mejor cobertura del evento histórico, con la mejor narración, comentarios expertos, análisis, cápsulas informativas y contenido extra antes, durante y después del partido.

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