Hora EXACTA para ver el partido de Argentina vs. Egipto, desde Argentina, Colombia y el resto de América Latina

Llegó el momento de disfrutar uno de los partidos más esperados del mundial, Argentina vs. Egipto. Así, este martes 7 de julio de 2026, finalmente se estarán enfrentando en octavos de final el equipo albiceleste contra la selección de Egipto. Además, Lionel Messi tiene una vez más la oportunidad de convertirse en el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dependiendo de tu ubicación en América Latina, podrá disfrutarse a diferentes horas gracias a los husos horarios en los distintos países, y aquí te dejamos todo lo que debes saber de este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿A qué hora se jugará el partido Argentina vs. Egipto?

El esperado encuentro entre Argentina y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio Atlanta en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y si tú te encuentras en algún país de Latinoamérica, te dejamos la hora exacta en la que podrás disfrutarlo:



Colombia, Perú y Ecuador: 11:00 am

Venezuela, Chile, Bolivia: 12:00 pm

México: 10:00 am



¿Qué se espera de Argentina en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Argentina es, en definitiva, uno de los equipos más fuertes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque en su anterior partido les fue algo complicado el juego, Lionel Messi y su equipo continúan demostrando por qué han sido merecedores de ganar la copa. El mundo entero estará a la expectativa y pendiente del conteo de goles que pueda anotar Messi en la cancha.

¿Qué se espera de Egipto en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Egipto logró llegar a octavos de final gracias a que han demostrado una fuerte estrategia. Esto los convierte en un rival peligroso para el equipo albiceleste. En sus filas cuenta con el enorme talento de Mohamed Salah y la velocidad de Omar Marmoush. El mundo entero estará al pendiente de este juego y no hay duda de que Egipto dará batalla.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?