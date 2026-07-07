Hora EXACTA de transmisión del partido Argentina VS. Egipto, del Mundial 2026, para ver en Estados Unidos

Los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan. Este martes, 7 de julio, se juega el Argentina vs. Egipto por un pase a la siguiente fase del torneo: los cuartos de final. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, en punto del mediodía. A continuación, te compartimos los horarios exactos de transmisión para cada estado de la Unión Americana,

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Argentina vs Egipto: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El duelo a muerte súbita entre Argentina y Egipto por un pase a los cuartos de final se llevará a cabo en el Estadio Atlanta. El silbatazo inicial está programado a las 12:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios en el país de las Barras y las Estrellas, la hora de arranque puede variar. Aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en cada estado de la Unión Americana, según los husos horarios que se manejan en la nación:



Hora del Pacífico (PT): 9:00 a.m.

9:00 a.m. Hora de la Montaña (MT): 10:00 a.m.

10:00 a.m. Hora del Centro (CT): 11:00 a.m.

11:00 a.m. Hora del Este (ET): 12:00 p.m.

¿No sabes bajo qué huso horario te encuentras? No te preocupes. También te compartimos un mapa con cada zona horaria en Estados Unidos, según el estado. Solo tienes que ubicar la región en la que residas y así sabrás a qué hora seguir el partido.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo empiezan los cuartos de final?

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancan este jueves, 9 de julio, y se extenderán hasta el sábado, 11. Será entonces cuando conoceremos a las selecciones que se jugarán un pase por la GRAN FINAL.

¿Qué equipos han pasado a cuartos de final?

De momento, sólo seis de ocho selecciones han logrado obtener su pase a los cuartos de final. Los encuentros lucen de la siguiente manera:



Marruecos vs. Francia

Noruega vs. Inglaterra

España vs. Bélgica

Los últimos dos lugares para los cuartos de final serán para los ganadores del Argentina vs. Egipto y el Suiza vs. Colombia, que también se juega esta tarde. Así que mantente al tanto de Azteca 7, para conocer todos los detalles rumbo a la GRAN FINAL de la justa veraniega.