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Canal de TV Abierta para ver HOY martes 07 de julio los partidos del Mundial 2026; partidos que transmitirá Azteca 7

Aquí está toda la información sobre los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se transmitirán por TV abierta hoy, martes 7 de julio, con Azteca 7.

partidos por tv abierta mundial 2026 martes 7 de julio azteca 7
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Seguimos tristes por nuestra selección, pero la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se ha ido. Hoy nos espera un encuentro de octavos de final que promete ponerse cardíaco y mantener la esperanza para Latinoamérica. A continuación te decimos qué partido va por TV abierta este martes 7 de julio.

Recuerda que Azteca 7 transmitirá un total de 32 partidos completamente gratis, mediante televisión abierta y sus medios digitales. Cada uno de estos juegos trae consigo la mejor narración, comentarios expertos, análisis y contenido extra de todo lo que ocurre fuera de la cancha.

Partidos en TV abierta hoy, 7 de julio, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido que hoy te hará gritar de emoción es el de Suiza vs. Colombia, que se enfrentan en octavos de final. La transmisión empezará a la 1:40 P.M. y se espera que el silbatazo inicial suene a las 2:00 P.M.

Además de poder disfrutar el partido en tu televisión por la señal de Azteca 7, cabe mencionar que también estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Al terminar el partido, se transmitirá DeporTV con el análisis más detallado y los comentarios oportunos sobre el encuentro. A las 9:00 P.M., no te puedes perder Los Protagonistas.

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