Hora EXACTA de la transmisión del Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026 para ver desde Estados Unidos

El Estadio de Nueva Jersey (tradicionalmente conocido como MetLife Stadium) será donde la selección de Brasil y Marruecos se enfrenten en la cancha. El partido se llevará a cabo este 13 de junio en donde ambos equipos demostrarán todo el esfuerzo físico y mental en el que han trabajado los últimos meses para poder salir victoriosos y avanzar en cada una de las fases de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta del partido entre Brasil vs. Marruecos para ver desde Estados Unidos

Este partido, con fecha para este sábado 13 de junio, se llevará a cabo en Estados Unidos, esto luego de que el pasado 12 de junio se inaugurara de forma oficial la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La hora para ver el partido Brasil vs. Marruecos en Estado Unidos será a las 18:00 hrs. Sin embargo, en algunas zonas del país la hora será distinta debido a los husos y horarios de cada región. A continuación te presentamos todas las horas.

Estados Unidos 18:00 hrs ET (Este)

ET (Este) Estados Unidos 17:00 hrs CT (Centro)

CT (Centro) Estados Unidos 15:00 hrs PT (Pacífico)

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta del partido entre Brasil vs. Marruecos para ver en México, España y LATAM

La emoción de la gran fiesta futbolera no tiene límites y rebasa cualquier frontera geografia por lo que en esta ocasión te presentamos el horario para ver el partido Brasil vs. Marruecos en España y países de Latinoamérica.

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 hrs.

Argentina, Uruguay y Brasil: 19:00 hrs.

Chile, Venezuela y Paraguay: 18:00 hrs

España (Península): 00:00 hrs de la madrugada

México: 16: 00 hrs

Future y Tyla encienden la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este encuentro deportivo marca uno de los más emocionantes para la historia de ambos países, en donde los estarán viendo de manera presencial al menos 82,500 personas, que es la capacidad del Estadio en donde darán su mayor esfuerzo por meter goles en la cancha de sus contrincantes y de esta manera avanzar a las siguientes fases de la Copa del Mundo.