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Australia vs. Turquía, hora EXACTA de la transmisión del partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

Dos selecciones más harán su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ esta noche: Australia vs. Turquía. Conoce la hora exacta de transmisión en Estados Unidos.

Australia vs Turquía
Australia y Turquía se preparan para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

Tras albergar la segunda ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Canadá se prepara para ser testigo del debut de dos selecciones más en el torneo: Australia vs. Turquía, correspondiente al Grupo D. La cita es este sábado, 13 de junio, en el Estadio Vancouver. A continuación, te compartimos la hora exacta de transmisión en Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo momento de este tan esperado duelo.

También te puede interesar: El link libre y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, HOY sábado 13 de junio

Australia vs Turquía: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El debut de Australia y Turquía en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo la noche de este 13 de junio. El silbatazo inicial está programado a las 9:00 p.m. (hora local de Vancouver). Debido a la diferencia de tiempo con Estados Unido, a continuación, te compartimos la hora exacta de transmisión para cada huso horario en la Unión Americana:

  • Hora del Pacífico (PT): 9:00 p.m
  • Hora de la Montaña (MT): 10:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 11:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 12:00 a.m. del domingo, 14 de junio

En dado caso de que no tengas la certeza de la zona horaria a la que perteneces, aquí te compartimos un mapa con los diversos husos horarios en el país de las Barras y las Estrellas. Solo identifica el estado en el que residas y conoce el huso horario que te corresponde: PT, MT, CT y ET.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™ ¿Qué esperar del Australia vs. Turquía de esta noche?

El Estadio Vancouver será el escenario de un duelo que promete disciplina y pasión. Los Socceroos llegan a esta cita mundialista consolidados como un equipo verdaderamente dinámico y físico, mientras que la escuadra de Las Estrellas Crecientes promete responder con técnica e intensidad, lo que dará como resultado un encuentro completamente electrizante. ¿El físico superará a la táctica? No te pierdas el duelo de esta noche y descúbrelo.

Estas son TODAS las secciones que trae Azteca 7 para ti durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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