Australia vs. Turquía, hora EXACTA de la transmisión del partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

Tras albergar la segunda ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Canadá se prepara para ser testigo del debut de dos selecciones más en el torneo: Australia vs. Turquía, correspondiente al Grupo D. La cita es este sábado, 13 de junio, en el Estadio Vancouver. A continuación, te compartimos la hora exacta de transmisión en Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo momento de este tan esperado duelo.

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Australia vs Turquía: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El debut de Australia y Turquía en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo la noche de este 13 de junio. El silbatazo inicial está programado a las 9:00 p.m. (hora local de Vancouver). Debido a la diferencia de tiempo con Estados Unido, a continuación, te compartimos la hora exacta de transmisión para cada huso horario en la Unión Americana:



Hora del Pacífico (PT): 9:00 p.m

9:00 p.m Hora de la Montaña (MT): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Hora del Centro (CT): 11:00 p.m.

11:00 p.m. Hora del Este (ET): 12:00 a.m. del domingo, 14 de junio

En dado caso de que no tengas la certeza de la zona horaria a la que perteneces, aquí te compartimos un mapa con los diversos husos horarios en el país de las Barras y las Estrellas. Solo identifica el estado en el que residas y conoce el huso horario que te corresponde: PT, MT, CT y ET.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™ ¿Qué esperar del Australia vs. Turquía de esta noche?

El Estadio Vancouver será el escenario de un duelo que promete disciplina y pasión. Los Socceroos llegan a esta cita mundialista consolidados como un equipo verdaderamente dinámico y físico, mientras que la escuadra de Las Estrellas Crecientes promete responder con técnica e intensidad, lo que dará como resultado un encuentro completamente electrizante. ¿El físico superará a la táctica? No te pierdas el duelo de esta noche y descúbrelo.