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Fecha y hora EXACTA del inicio de la transmisión del partido de Catar vs. Suiza del Mundial 2026 en Estados Unidos

Uno de los enfrentamientos más esperados del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo próximamente y la adrenalina de los aficionados cada vez crece más.

Catar vs Suiza horario y fecha de transmisión en vivo de partido Mundial 2026 para Estados Unidos.jpg
Partido Catar vs. Suiza en el mundial 2026|Crédito: Pexels

Escrito por: Yulissa Jacinto

La cancha del Levi’s Stadium de San Francisco será el lugar en donde dos de las selecciones futbolistas más fuertes se enfrenten para marcar la máxima cantidad de goles en la portería de su rival. Si no te quieres perder esta disputa deportiva te decimos la fecha y hora exacta en la que se llevará a cabo la transmisión de este partido el cual forma parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora del partido entre Catar vs. Suiza

Este partido se llevará a cabo este 13 de junio. Con respecto al horario es importante que tengas en consideración que este encuentro deportivo cambiará de hora según el huso horario de las distintas zonas y regiones de Estados Unidos así como de cada país en donde se vea. El partido comenzará en punto de las 3: 00 pm en Estados Unidos, uno de los países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Horario del partido Catar vs. Suiza según el huso horario de Estados Unidos

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora del partido entre Catar vs. Suiza en Europa y Latinoamérica

Este encuentro tendrá su propia hora de inicio este 13 de junio por lo que miles de personas alrededor del mundo podrán ser testigos de uno de los encuentros deportivos emocionantes pues hoy en día todas las personas tienen los ojos sobre las naciones que se encuentran compitiendo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

  • España: 9:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Puerto Rico: 3:00 pm
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm 

Así arrancó la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora del partido entre Catar vs. Suiza para ver desde México

En México, país que también es sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el partido Catar vs. Suiza se jugará en punto de la 1: 00 pm, tiempo centro de la Ciudad de México. Este encuentro marca uno de los más importantes de la Copa del Mundo ya que cada victoria cuenta pues permite que los equipos continúen avanzando en la competencia deportiva y así tengan mayores oportunidades para llevarse el gran triunfo.

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