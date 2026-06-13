Desde Justin Bieber hasta Tom Cruise; estas son TODAS las celebridades que asistieron a la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

El pasado viernes 12 de junio se llevó a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos en donde se vivió un espectáculo maravilloso debido a que contó con presentaciones de cantantes que actualmente forman parte de la escena global más importante en la industria músical.

¿Qué artistas asistieron a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En este evento no solo los jugadores de las selecciones de Estados Unidos y Paraguay, naciones que se enfrentaron en la cancha, tuvieron los reflectores puestos en ellos sino también diversas celebridades del mundo del espectáculo internacional que se dieron cita para asistir al evento deportivo más importante del mundo como fue el caso de Paris Hilton, Justin Bieber, Hailey Bieber, Tom Cruise, Josh Peck , Halle Berry, Sofía Vergara, Rob Lowe, Owen Wilson, David Beckham, Barbara Palvin, Dylan Sprouse, por mencionar algunas.

¿Qué artistas cantaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Estados Unidos?

La duración de las presentaciones musicales tuvo una duración de aproximadamente 7 minutos. La primera parte estuvo a cargo de Tyla junto al rapero Future, quienes interpretaron el tema “Game Time”, esta presentación sorprendió a todo el público ya que contó con la presencia de muchos bailarines que realizaron grandes coreografías, vestuarios llenos de brillo y un escenario impresionante con una Copa del Mundo a gran escala además de que el show tuvo una gran producción que destacó por efectos visuales asombrosos.

Así arrancó la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos

Por otro lado, Lisa de BLACKPINK, Anitta y Rema cantaron la canción “Goals”, misma que forma parte de los temas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los momentos más destacados de esta inauguración fue la participación de Katy Perry, quien interpretó el tema “Wonder”, junto al pequeño Tius Luka. Este hecho sin duda sorprendió a todos los fanáticos ya que actualmente el pequeño de tan solo 10 años de edad cuenta con una gran voz y es una de las figuras más reconocidas en las redes sociales pues en la plataforma de TikTok cuenta con más de 190 mil seguidores, esto debido a que el infante ha conquistado con su gran voz en cada uno de los covers y canciones que interpreta.