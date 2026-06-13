LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Desde Justin Bieber hasta Tom Cruise; estas son TODAS las celebridades que asistieron a la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dado inició en Estados Unidos y diversas celebridades de talla internacional se dieron cita en el SoFi Stadium.

Mundial 2026 Artistas que asistieron a la inauguración en Estados Unidos.jpeg
Mundial 2026: Artistas que asistieron a la inauguración en Estados Unidos|Crédito: Instagram: @lilbieber, @shuapeck, @parishilton

Escrito por: Yulissa Jacinto

El pasado viernes 12 de junio se llevó a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos en donde se vivió un espectáculo maravilloso debido a que contó con presentaciones de cantantes que actualmente forman parte de la escena global más importante en la industria músical.

¿Qué artistas asistieron a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En este evento no solo los jugadores de las selecciones de Estados Unidos y Paraguay, naciones que se enfrentaron en la cancha, tuvieron los reflectores puestos en ellos sino también diversas celebridades del mundo del espectáculo internacional que se dieron cita para asistir al evento deportivo más importante del mundo como fue el caso de Paris Hilton, Justin Bieber, Hailey Bieber, Tom Cruise, Josh Peck , Halle Berry, Sofía Vergara, Rob Lowe, Owen Wilson, David Beckham, Barbara Palvin, Dylan Sprouse, por mencionar algunas.

¿Qué artistas cantaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Estados Unidos?

La duración de las presentaciones musicales tuvo una duración de aproximadamente 7 minutos. La primera parte estuvo a cargo de Tyla junto al rapero Future, quienes interpretaron el tema “Game Time”, esta presentación sorprendió a todo el público ya que contó con la presencia de muchos bailarines que realizaron grandes coreografías, vestuarios llenos de brillo y un escenario impresionante con una Copa del Mundo a gran escala además de que el show tuvo una gran producción que destacó por efectos visuales asombrosos.

Así arrancó la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos

Por otro lado, Lisa de BLACKPINK, Anitta y Rema cantaron la canción “Goals”, misma que forma parte de los temas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los momentos más destacados de esta inauguración fue la participación de Katy Perry, quien interpretó el tema “Wonder”, junto al pequeño Tius Luka. Este hecho sin duda sorprendió a todos los fanáticos ya que actualmente el pequeño de tan solo 10 años de edad cuenta con una gran voz y es una de las figuras más reconocidas en las redes sociales pues en la plataforma de TikTok cuenta con más de 190 mil seguidores, esto debido a que el infante ha conquistado con su gran voz en cada uno de los covers y canciones que interpreta.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo