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El link libre y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, HOY sábado 13 de junio

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se mantiene en su máximo esplendor por lo que no te puedes perder los partidos entre las diferentes selecciones.

copa mundial de la fifa
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Escrito por: Yulissa Jacinto

Es oficial, la gran Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dado inicio y con ello la adrenalina no solo se vive con los jugadores dentro de la cancha sino también en miles de aficionados que están entusiasmados por ver a su país avanzar para obtener la gran victoria, es por eso que en esta ocasión te presentamos la manera gratuita y fácil para que veas el partido de hoy 13 de junio en donde se enfrentará Brasil vs Marruecos a las 16: 00 horas (tiempo del centro de México).

A través del link de Azteca 7 tendrás acceso al partido, el cuál está narrado por los mejores comentaristas y cuenta con la mejor calidad, solo tienes que DAR CLICK AQUÍ y listo, podrás conectarte desde cualquier dispositivo electrónico.

¿Cuántos partidos transmitirá gratis Azteca 7 en el Mundial 2026?

Azteca 7 será la encargada de transmitir 32 partidos del torneo más importante del fútbol en el mundo por lo que no te puedes perder la gran oportunidad de vivirlos desde tu televisor o dispositivos electrónicos donde la emoción está al mil, especialmente por la gran adrenalina que comentaristas como Christian Martinoli y el "Doctor" Luis García pondrán en cada partido.

Future y Tyla encienden la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Corea del Sur en el Mundial 2026?

Luego del primer partido de la Selección Nacional Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en donde se enfrentó contra Sudáfrica y en donde resultó victoriosa quedando el marcador 2-0 el equipo mexicano se prepara para enfrentarse contra Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio en punto de las 7: 00 pm, tiempo centro de la Ciudad de México. El partido se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara ya que este estado también forma parte de las sedes de la Copa del Mundo en México, al igual que Monterrey. Este será uno de los encuentros deportivos más importantes ya que corresponde a la segunda jornada del Grupo A.

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