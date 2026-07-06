LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

CANCELAN a Louis Tomlinson luego de este TERRIBLE gesto en contra de la Selección Mexicana, durante el México vs. Inglaterra del Mundial 2026

Louis Tomlinson se encontraba dando un concierto mientras estaba el juego de México vs. Inglaterra, y un video comienza a hacerse viral en redes sociales donde las fans mexicanas reprueban su comportamiento.

Louis Tomlinson

Escrito por: Gabriela Reyes

Tenemos que admitirlo, la eliminación de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos dolió a todos, pero la herida duele aún más para las fans de Louis Tomlinson quienes, después de que se volviera viral un video del exintegrante de One Direction, comenzaron a reclamarle y a decirle que "ya no eres mexicano", ¿pero qué fue lo que hizo el cantante? Te contamos todo.

Resulta que durante un concierto en Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, como parte de su gira How Did We Get Here? World Tour, Louis Tomlinson se encontraba al tanto del partido de Inglaterra vs. México, apoyando claramente al país europeo, quien habría metido dos goles a la Selección Mexicana uno casi detrás de otro, algo que él no dudó en celebrarlo. Sin embargo lo malo llegó cuando México metió un gol, y Louis Tomlinson le pidió a la audiencia que abucheara al equipo mexa, este video rápidamente se volvió viral y los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales.

Este gesto además de echarle más sal a la herida salió en un muy mal momento, pues el cantante está a punto de pisar tierras aztecas el próximo 10 de abril en uno de los estadios más importantes de la Ciudad de México, y varias de las personas que compraron boletos para ir a verlo han comenzado a decir que revenderán los boletos que adquirieron e incluso bromean con regalarlos después de la 'falta de respeto' de Louis Tomlinson a la Selección Mexicana y a toda su afición.

Además comenzaron a compararlo con el mismo Liam Gallagher, quien parece haberse ganado a enemigos mexicanos de por vida después de decir que Inglaterra nos ganaría 5 - 0, y después amenazando con no volver a dar conciertos en México si nosotros ganábamos en el enfrentamiento de octavos de final. ¿Será que Louis Tomlinson no volverá a tener un éxito ni apoyo de México? Solo el tiempo lo dirá.

¿Cuál fue el marcador final de México vs. Inglaterra?

En un partido reñidísimo donde se jugaron dos penales, el México vs. Inglaterra quedó 3 - 0 a favor del equipo visitante que no perdió ninguna oportunidad en golear a la Selección Mexicana, sin embargo ninguno de los representantes del país se fueron con la frente agachada, pues lo dieron todo hasta el último minuto del partido.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo