CANCELAN a Louis Tomlinson luego de este TERRIBLE gesto en contra de la Selección Mexicana, durante el México vs. Inglaterra del Mundial 2026

Tenemos que admitirlo, la eliminación de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos dolió a todos, pero la herida duele aún más para las fans de Louis Tomlinson quienes, después de que se volviera viral un video del exintegrante de One Direction, comenzaron a reclamarle y a decirle que "ya no eres mexicano", ¿pero qué fue lo que hizo el cantante? Te contamos todo.

Resulta que durante un concierto en Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, como parte de su gira How Did We Get Here? World Tour, Louis Tomlinson se encontraba al tanto del partido de Inglaterra vs. México, apoyando claramente al país europeo, quien habría metido dos goles a la Selección Mexicana uno casi detrás de otro, algo que él no dudó en celebrarlo. Sin embargo lo malo llegó cuando México metió un gol, y Louis Tomlinson le pidió a la audiencia que abucheara al equipo mexa, este video rápidamente se volvió viral y los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales.

Míralo pidiendo que abucheen a México… LOUIS HERMANO YA NO ERES MEXICANO!!!!!!! pic.twitter.com/JPWgaaEhzb — Cristy ୭̥🪩💙 (@Crismtz_ahft) July 6, 2026

Este gesto además de echarle más sal a la herida salió en un muy mal momento, pues el cantante está a punto de pisar tierras aztecas el próximo 10 de abril en uno de los estadios más importantes de la Ciudad de México, y varias de las personas que compraron boletos para ir a verlo han comenzado a decir que revenderán los boletos que adquirieron e incluso bromean con regalarlos después de la 'falta de respeto' de Louis Tomlinson a la Selección Mexicana y a toda su afición.

Además comenzaron a compararlo con el mismo Liam Gallagher, quien parece haberse ganado a enemigos mexicanos de por vida después de decir que Inglaterra nos ganaría 5 - 0, y después amenazando con no volver a dar conciertos en México si nosotros ganábamos en el enfrentamiento de octavos de final. ¿Será que Louis Tomlinson no volverá a tener un éxito ni apoyo de México? Solo el tiempo lo dirá.

LOUIS TOMLINSON YA NO ERES MEXICANO — kikiriki 🪩🇲🇽 (@Bekssst) July 6, 2026

¿Cuál fue el marcador final de México vs. Inglaterra?

En un partido reñidísimo donde se jugaron dos penales, el México vs. Inglaterra quedó 3 - 0 a favor del equipo visitante que no perdió ninguna oportunidad en golear a la Selección Mexicana, sin embargo ninguno de los representantes del país se fueron con la frente agachada, pues lo dieron todo hasta el último minuto del partido.